B-Jugendfußball-Oberliga : Eckernförder SV im Derby gegen Neudorf-Bornstein ohne Mühe

Eckernförder SV gewinnt gegen den Tabellenletzten TSV Neudorf-Bornstein auch in der Höhe verdient mit 7:1.

Avatar_shz von shz.de

01. Oktober 2019, 19:44 Uhr

Auch im Derby der Fußball-B-Jugend-Oberliga gegen den Eckernförder SV, der auch in der Höhe verdient mit 7:1 (5:0) gewann, verlor der Aufsteiger TSV Neudorf-Bornstein, der sich mit der siebten Niederlage im siebten Spiel am Tabellenende einnistet. „Das war die schlechteste Halbzeit in der Saison“, sagte TSV-Coach Christian Lundius über die Darbietung seiner Elf in den ersten 40 Minuten. „Dabei hätten wir in den ersten zehn Minuten mit 2:0 in Führung gehen und nach dem 0:1 postwendend ausgleichen können“, so Lundius, der einräumte, dass der ESV aber „absolut verdient“ gewann. „Unser Gegner war wesentlich zielstrebiger und wollte den Sieg mehr.“ Nach der Pause habe sich sein Team immerhin zu wehren versucht.

Freude herrschte bei den Gästen, die morgen im Landespokal-Viertelfinale schon wieder auf die Platte müssen. Daheim geht es gegen den Ligarivalen und Spitzenreiter VfB Lübeck. Der Anstoß ertönt um 14 Uhr.

Tore: 0:1 Kessel (10.), 0:2 Daquri (14.), 0:3 Wischnewski (17.), 0:4 Daquri (26.), 0:5 Kessel (31.), 1:5 Sahakyan (41.), 1:6 Macic (50.), 1:7 Wischnewski (69.).