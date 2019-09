Volleyball-Landesliga Frauen : Eckernförder MTV startet beim TSV Neustadt in die Saison

Nach dem Abstieg in die Landesliga peilt der EMTV zumindest einen Platz im oberen Drittel an.

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 12:04 Uhr

Am Sonnabend (etwa 17 Uhr) starten die Volleyballerinnen des Eckernförder MTV in die neue Saison. Nachdem der Klassenerhalt knapp verpasst worden ist, tritt das Team nun in der Landesliga an und trifft dort mit dem TSV Neustadt gleich auf eine der stärksten Mannschaften.

Dieser belegte in der vergangenen Saison den dritten Platz und verpasste den Verbandsligaaufstieg nur sehr knapp. Wie gewohnt, hat sich der Kader der Eckernförderinnen wieder auf vielen Positionen verändert. „Wir können daher nicht den direkten Wiederaufstieg erwarten“, sagt Trainer Hardy Maaß. Jedoch sollte sich das Team im oberen Drittel der Liga etablieren können. Maaß will im Laufe der Saison viele seiner U18-Spielerinnen an die Mannschaft heranführen, um eine gute Basis für die kommenden Jahre zu schaffen. Ob am Sonabend bereits die ersten Punkte gutgeschrieben werden können ist ungewiss, da die Vorbereitungszeit für das neuformierte Team etwas knapp war.

EMTV-Kader: Merle Carstensen, Lotta Jäkel, Franziska Köhn (nach Auslandsaufenthalt zurück), Melanie Köhn, Djamilia Mau (eigene U18), Stefanie Merkelbach, Sarah Pjano (eigene U18), Maj Rothenburger, Vivien Schloßer, (eigene U18), Maren Viebrock, Dörte Wittmüss.

Abgänge: Leoni Krüger (Kieler TV), Liv Rothenburger (Wiker SV), Anjuli Mau (Studium), Lea Grewe (Studium), Sharon Merkelbach (beruflich bedingt), Fenja Tebben (Studium), Jennifer Masuch (Umzug), Anja Braun (Karriereende).