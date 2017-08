Eckernförder BC78-Boxer blicken auf erfolgreiche Saison zurück

Die Boxer des BC 78 Eckernförde blicken auf ein erfolgreiches Box-Jahr mit zahlreichen Erfolgen zurück. Das Team des Vorsitzenden Hartmut Jessen geht nun aber erst einmal in die wohl verdiente Sommerpause.

Kurz vorher stellten sich alle Beteiligten, also Boxer und Trainer, aber noch der Aktion Ferienspaß zur Verfügung. „Wir wollten interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, einmal ein Boxtraining unter normalen Bedingungen mitzumachen“, erklärt Jessen. Während die Trainer die Kinder anleiteten, konnten diese sich bei den Boxern die Übungen abschauen. Jessen hat dabei durchaus das eine oder andere Talent mit verstecktem Potenzial ausgemacht. „Im nächsten Jahr planen wir aus Anlass unseres 40-jährigen Bestehens ein großes Box-Event“, kündigt Jessen an. In der Wulfsteerthalle soll es wohl einen Vergleichskampf gegen eine dänische Auswahl geben.

von Torsten Peters

erstellt am 10.Aug.2017 | 06:00 Uhr