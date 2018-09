Tischtennis : EB-Team-Cup in Eckernförde diesmal nur in einer Halle

Am Wochenende findet wieder der Tischtennis-EB-Team-Cup in Eckernförde statt.

von Redaktion Eckernförde

20. September 2018, 16:29 Uhr

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Tischtennisclub Eckernförder Bucht (TTC EB) im Schulzentrum Süd bereits zum 8. Mal den EB-Team-Cup. Bei diesem Turnier treten die rund 200 Spielerinnen und Spieler in Zweier-Mannschaften aus Deutschland und Dänemark gegeneinander an. Gespielt werden kann in allen Alters- und Spielklassen im Jugend- und Erwachsenenbereich. Neu ist in diesem Jahr, dass dem TTC für die Veranstaltung nur eine Halle zur Verfügung steht. „Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen in den Hallen 1 und 2 können wir in diesem Jahr leider nur die Halle 3 nutzen. Das hat uns planerisch zunächst vor eine Herausforderung gestellt“, sagt Gisa Huffmeyer, 2. Vorsitzende des Clubs. „Trotzdem sind wir glücklich, dass wir unseren Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder ein Turnier ermöglichen können.“ Zuschauer sind eingeladen, bei den Spielen entsprechend mitzufiebern. Weitere Informationen unter www.ttc-eb.de