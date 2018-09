Handball-SH-Liga : „Dürfen nicht nervös werden“

Die Handballer des TSV Altenholz warten in der SH-Liga weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis.

23. September 2018, 12:05 Uhr

Horst | Die Handballer des TSV Altenholz II bleiben weiterhin ohne Punkt in der SH-Liga. Die Randkieler verloren bei der HSG Horst/Kiebitzreihe mit 23:26 (11:15).

Etwa 300 Zuschauer sahen ein Spiel, dass von technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war. Von Beginn an konnte der Gastgeber die Fehler besser ausnutzen und mit Gegenstößen schnelle Tore erzielen. Mit vier Toren führte die HSG zur Pause. Nach der Halbzeit wuchs dieser sogar auf 11:17 (32.) an. Jetzt mobilisierte der TSVA alle Kräfte in der offensiven Deckung, mit der viele Bälle abgefangen werden konnten.

Im Angriff bissen sich die Altenholzer aber spätestens an HSG-Torwart Jascha Fehlberg immer wieder die Zähne aus. „Die Abwehr stand super, aber wir belohnen uns einfach nicht“, sagt TSV-Trainer Sebastian Offt. In einer zwischenzeitlich hektischen Schlussphase kämpfte sich Altenholz noch einmal heran (23:20, 55.), konnte den Lauf aber nicht fortsetzen. „Wir müssen nicht nervös werden. Uns steht viel Arbeit bevor, die ersten Spiele waren aber auch schwierig“, sagt Offt.

TSV Altenholz II: Kempcke, Sator – Lade (1), Timm, M. Bergemann, Jacobs (1), Görlach (3), Jähde (1), K. Bergemann (7), Zacharias (5), Brüning (4/1), Rudek, Thamm (1).