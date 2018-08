Tennis : Drei Tage Jugendtennis in Eckernförde

Von Freitag bis Sonntag werden auf den Anlagen am Lützowweg der beiden Clubs TC Blau-Gelb Eckernförde und TC 78 Eckernförde der Eichhörnchen-Cup in den Altersklassen U10 bis U18 ausgetragen.

von Stefan Gerken

23. August 2018, 16:07 Uhr

Ab heute wird auf der Tennis-Anlage am Lützowweg der dreitägige Eichhörnchen-Cup des TC Blau-Gelb Eckernförde ausgetragen. Erneut haben für das Jugendturnier der Altersklassen U10 bis U18 nicht nur Spieler aus Schleswig-Holstein gemeldet. So reist unter anderem der Bezirkstrainer aus Düsseldorf, Dirk Schaper, in diesem Jahr mit 16 Nachwuchstalenten an.

Vom TC Blau-Gelb gehen in der Altersklasse U10 Jared Baumeister und in der U16 Lasse Gellhorn an den Start. Bei den Jungen U12 ist Jan Thissen von der Düsseldorfer Crew Topfavorit in einem relativ ausgeglichenem Feld. Bei den Junioren U14 möchte mit Justus Wolf vom Heikendorfer TC ein weiterer ambitionierter Schleswig-Holsteiner gerne das Siegertreppchen besteigen, muss sich aber gegen die Konkurrenz aus Düsseldorf durchsetzen.

Heute beginnen die ersten Spiele um 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 9 Uhr.