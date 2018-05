Reitsport : Doppelsieg für Sophie Kessel

Der 10. Förde-Sparkassen Schwansen-Cup geht mit dem Finale in Waabs zu Ende. Mehr als 220 Reiter nehmen teil.

von shz.de

03. Mai 2018, 06:00 Uhr

Auf seiner aufwendig präparierten Reitanlage lud der RV Waabs-Langholz zum Finale des 10. Schwansen-Cups ein. Mehr als 400 Nennungen mit 220 Reitern und 280 Pferden zeigten vor zahlreichen Zuschauern überwiegend Leistungen auf hohem Niveau. In der abschließenden Stilspringprüfung Klasse L mit Stechen setzte sich mit der 18-jährigen Maren Clausen (RV Waabs-Langholz) auf Mondnixe eine Amazone vom Gut Rögen (Barkelsby) erfolgreich durch.

„Wir haben bei besten Bedingungen mit hoher Beteiligung guten Reitsport gesehen. Leider gab es einen Sturz zu beklagen, die Reiterin wurde prophylaktisch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, konnte die 1. Vorsitzende, Friederike Lynar-Lassen, insgesamt stolz auf die funktionierende Ausrichtung des Saisonauftakts sein. Gemeinsam mit dem Vertreter der Förde Sparkasse, Thomas Jahnke, sowie dem Initiator der Nachwuchs-Reitserie, Richard Schramm, nahm die Vorsitzende alle Siegerehrungen vor.

Überragende Schwansen-Cup-Amazone war die erst 11-jährige Fleckebyerin Sophie Kessel, die nach insgesamt vier Tagessiegen auf Holsteins Denver in der Kleinen Tour Dressur und Springen den Vorjahrs-Doppelsieger Michael Clausen ablöste, der sich zurzeit im Schüleraustausch in Frankreich befindet. Für Sophie war es mit 22.00 Wertungspunkten in der Dressur und mit 24.10 Punkten im Springen ein Start-Ziel-Sieg.

Als Dritte der Großen Tour Springen ging die Tagessiegerin von Damp, Esther Bichmann (RC Damp) auf Golden Gadget ins Finale. Ihr reichte ein dritter Platz in Waabs, um als Schwansen-Cup-Siegerin mit 22.60 Punkten festzustehen. Titelverteidigerin der Großen Tour Dressur war Katrin Marie Dreesen vom Koseler RV (22.10) auf Linus, die im Finale einen Schnitzer ritt und es lediglich auf eine 6.70 brachte. So fehlte Verfolgerin Celina Kohrt vom RV Osdorf (22.00) auf Londontime’s Diva nach der starken 7.90 in Waabs nur ein Zehntel zum Sieg.

Die Kopf-an-Kopf-Wertung des zum zweiten Mal ausgeschriebenen Jugend-Reiter-Wettbewerbs entschied Anja Marten vom RV Waabs-Langholz (23.20) auf Suheil von Ludwigsburg für sich, denkbar knapp gefolgt von ihrer Vereinskameradin Melina Dellin (23.10) auf Ginger Ale von Ludwigsburg. Nach den Siegen in den drei Qualifikationen setzte sich im Führzügel-Wettbewerb Tjara Ebeling vom RV am Wittensee mit 30 Punkten auf Great Canyon auch im Finale durch.

Spannende Prüfungen mit großer Beteiligung erlebten die Zuschauer im Rahmen außerhalb des Schwansen-Cups. In der Spring-Prüfung Kl. A** gewann Katrin Marie Dreesen (Koseler RV) vor Maren Clausen (RV Waabs-Langholz). Die Turnier abschließende Stilspring-Prüfung Kl. L mit Stechen entschied die Amazone vom Gut Rögen, Maren Clausen, für sich, die fehlerfrei mit der Wertnote 7.40 ins Stechen gelangte und hier, ebenfalls ohne Fehler, in 38.91 Sekunden siegte.

Für den RV Waabs-Langholz war dieses Turnier die Generalprobe für das Reit-Event über drei Tage vom 6. bis 8. Juli 2018 mit der fünften Qualifikation zur 10. Champ-Mannschafts-Trophy.