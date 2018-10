Volleyball-Verbandsliga : Doppeleinsatz für EMTV-Frauen

Nach langer Pause legen die Eckernförder Volleyballerinnen mit einem Heimspieltag wieder los.

von shz.de

18. Oktober 2018, 11:58 Uhr

Nach vierwöchiger Punktspielpause setzen die Verbandsliga-Volleyballerinnen des Eckernförder MTV die Saison mit einem Heimspieltag fort. Am Sonntag empfängt das Team von Trainer „Hardy“ Maaß die Lübecker TS und den MTV Heide in der Gudewerdthalle. Nach einem durchwachsenen Saisonstart und einigen Personalproblemen, hofft Maaß nun, seinen Kader fast komplett aufbieten zu können und zumindest einen Sieg einzufahren, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu sichern. Zunächst misst sich der EMTV mit der Lübecker TS. Mit zwei Siegen in drei Spielen gehört die TS zu den besten Teams der Liga. Die Lübeckerinnen haben vor Saisonbeginn ihre beiden Verbandsliga-Teams zusammengelegt, wodurch der EMTV erst in die Liga nachrücken konnte. Somit müsste auf die Eckernförderinnen eigentlich ein großer, gleichmäßig besetzter Kader warten. Während der EMTV in dieser Begegnung als Außenseiter antreten kann, wird man im Spiel gegen Heide keinen Favoriten ausmachen können. Der souveräne LandesligaMeister der Vorsaison hat bereits zwei Siege einfahren können, wird aber wohl auf Augenhöhe mit den EMTV-Damen agieren. Umso wichtiger wäre es, gerade in dieser Begegnung, zu punkten. Der Spieltag beginnt am Sonntag um 11 Uhr.