Die 40-Tore-Marke geknackt

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 10:54 Uhr

Altenholz | Die Landesliga-Handballer des TSV Altenholz II blieben ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gewannen gegen Aufsteiger Suchsdorfer SV mit 41:25 (17:10).

Die mehrwöchige Punktspiel-Pause war beiden Mannschaften anzusehen. So ging Altenholz zwar immer wieder in Führung, spürte aber auch die Suchsdorfer Gegenwehr, die nach zehn Minuten aber einbrach, sodass die „Wölfe“ sich zur Halbzeit bereits deutlich absetzen konnten. „Mit der ersten Hälfte bin ich nicht ganz zufrieden, auch wenn der Spielstand deutlich war. Wir haben trotzdem zu viele einfache Tore liegen gelassen und in der Abwehr zu viel zugelassen. Das hätte schon deutlicher sein können“, kritisierte TSV-Trainer Sebastian Offt.

In der zweiten Halbzeit war der Klassenunterschied der letzten Saison dann deutlich zu sehen. „Auch wenn die entscheidenden Spiele noch vor uns liegen, war das ein guter Start nach der Herbstpause, bei dem alle Spieler Einsatzzeiten bekommen haben“, sagte Offt erleichtert.



TSV Altenholz II: Dönges, Sator – Lycke (1), Lade (2), Stache (6), Jacobs (7), Reinert (6), Jähde, Petersen, Brüning (9/1), Rakow (1), Glimm (2), Rudek (4), Kruse (3).