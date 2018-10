Die Eckernförder empfangen am Sonnabend um 17 Uhr den Tabellendritten HSG Mönkeberg-Schönkirchen II.

von Stefan Gerken

05. Oktober 2018, 10:06 Uhr

Das Warten soll endlich ein Ende haben. Vier Spiele haben die Handballer der Eckernförder MTV nach dem Aufstieg in der Landesliga Nord absolviert, einen Sieg gab es bisher noch nicht. Dabei war die Mannschaft von Trainer Heiner Petersen mehrfach nahe dran. Im Heimspiel am Sonnabend, ab 17 Uhr in der Wulfsteerthalle, soll gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen II endlich der erste Erfolg her.

Die Gäste sind mit drei Siegen und einer Niederlage gut in die Spielzeit gestartet. Allerdings fuhr die HSG alle drei Siege in eigener Halle ein, das bisher einzige Auswärtsspiel ging beim Kieler MTV mit 23:24 verloren. Haupttorschütze ist Matthias Derner, der bereits 27 Treffer in dieser Saison erzielte. Für EMTV-Coach Petersen ist gegen eine starke HSG Mönkeberg-Schönkirchen II dennoch etwas möglich, er glaubt: „Die Tagesform wird entscheidend sein.“

Etwas problematisch stellt sich aktuell die Situation im Eckernförder Rückraum dar. „Es sieht nicht rosig aus“, sagt Petersen. Spielmacher Christian Levien fehlt weiterhin verletzt und im Spiel gegen den THW Kiel III mussten während der Partie auch Marvin Kraack und Fabian Huth angeschlagen von der Platte. Sie werden ebenfalls noch nicht wieder mitwirken können. „Das eigentliche Spiel leidet nicht darunter, vielmehr ist die konditionelle Belastung der verbleibenden Spieler das Problem“, erklärt Petersen. Dennoch darf sein Team durchaus auf den ersten Sieg hoffen. Besonders die Abwehr präsentierte sich in den bisherigen Spielen grundsolide und fing sich erst einmal beim ärgerlichen 31:32 am vergangenen Sonnabend gegen den THW Kiel II mehr als 30 Gegentreffer ein. Lange Zeit hatten die Eckernförder den Gegner gut im Griff und führten. Wenn es der EMTV schafft, auch noch genug Kräfte für eine konzentrierte Schlussphase in den Beinen zu haben, sollte auch der Tabellendritte eine überwindbare Hürde sein.