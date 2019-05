Deutlicher Sieg für Ralf und Bettina Czychon

von Stefan Gerken

28. Mai 2019

Itzehoe | Beim TSC Blau-Gold wurde um die Pokale der Itzehoer Woche in insgesamt zehn Startklassen getanzt. Bei den Senioren in der B-Klasse (3. Liga) gingen Ralf und Bettina Czychon vom Gettorfer TV an den Start. Im Finale des bundesweit ausgeschriebenen Turniers mit sechs Paaren konnten sich die beiden Gettorfer in allen fünf Standardtänzen Platz eins und damit den Turniersieg sichern. Im langsamen Foxtrott gelang es ihnen dabei, die Idealwertung von fünf Mal der „1“ von den Unparteiischen zu erhalten.

Mit dem Pokal im Gepäck ging es zurück nach Gettorf, wo sich die Turnierpaare unter Leitung von Trainer Martin Schumann schon auf die Baltic Senior am 23. und 24. Juni in Schönkirchen, einem der größten Tanzturniere für Senioren in Deutschland, vorbereiten. Für Ralf und Bettina Czychon ist dort Ziel, weitere Platzierungen für den Aufstieg in die A-Klasse zu sammeln.