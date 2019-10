Fussball-Kreisliga : Derbys in Felm und Altenholz – Personalnot in Holtsee

In der Kreisliga Mitte Ost stehen in Felm und Altenholz zwei Derbys an. Der SV Holtsee will in der Nord-Ost-Staffel der Personalnot trotzen.

04. Oktober 2019, 14:56 Uhr

Derbytime in der Fußball-Kreisliga Mitte-Ost. Der SV Felm empfängt am Sonntag, um 14 Uhr, den MTV Dänischenhagen II zum Kräftemessen. Eine Stunde später will der neue Spitzenreiter TSV Altenholz II, der den Osdorfer SV zu Gast hat, die Tabellenführung behaupten.



Kreisliga Nord-Ost

SG Süderbrarup/A. – SV Holtsee Sbd., 14 Uhr





SG Eck./Fleckeby – Fr’berg II Sbd., 14.30 Uhr





SG Elling./SIlb.Egg. – ESV II Sbd., 15 Uhr







Wittenseer SV – Ostseeküste So., 14 Uhr





Osterbyer SV – TV Grundhof So., 14 Uhr





Kreisliga Mitte-Ost



SV Felm – MTV Dä’hagen II So., 14 Uhr



TSV Altenholz II – Osdorfer SV So., 15 Uhr

Was möglich ist, wenn der SV Holtsee in Bestbesetzung auflaufen kann, bewies das jüngste 7:2 gegen Nordmark Satrup II. In Süderbrarup muss Trainer Ole Möller aber wieder einige Stammkräfte ersetzen. „Ich sehe den Gegner deshalb schon in der Favoritenrolle, aber kampflos werden wir uns definitiv nicht ergeben“, sagt Möller. „Andere Spieler müssen dann jetzt in die Bresche springen.“Der Aufsteiger will nachlegen und Tabellenführer TSV Großsolt-Freienwill auf den Fersen bleiben. Dafür soll gegen den TSV Friedrichsberg II, zuletzt beim 4:4 gegen Wittensee von Coach Christian Jorrens beobachtet, ein Sieg her. „Die haben schon ein paar gute Fußballer in ihren Reihen“, sagt Jorrens, der anfügt: „Bei einer Zweiten weiß man aber ja nie genau, was für eine Mannschaft letztlich auf dem Platz steht.“ Bei der seinen wird Helge Köppen (Urlaub) definitiv fehlen, zudem stehen einige Akteure auf der Kippe. „Das wird sich teilweise auch erst kurzfristig entscheiden, aber der eine oder andere Spieler wird wohl noch ausfallen.“Der Eckernförder SV II ist zum Siegen verdammt. Nach der jüngsten Derbypleite gegen die SG Eckernförde/Fleckeby reist der Vorletzte im Kellerduell zum noch sieglosen Schlusslicht. „Irgendwann müssen wir ja mal punkten“, sagt ESV-Coach Alen Ajdarpasic, der am Sonnabend (Türkei-Urlaub) aber nicht an der Seitenlinie steht. Co-Trainer Sascha Tomljanovic wird das Team betreuen und hat eine knifflige Aufgabe vor der Brust. „Zur Zeit stehen unserer Mannschaft nur neun Spieler zur Verfügung, die wir mit Spielern aus der Ligamannschaft und der A-Jugend auffüllen müssen“, sagt Ajdarpasic: „Leicht wird es nicht.“Der Wittenseer SV will nun auch einem Spitzenteam das Leben schwer machen. „Eine schwere Aufgabe, da wir auf eine junge, aber dennoch eingespielte Mannschaft mit viel Tempo treffen werden“, sagt WSV-Coach Marcus Grubert. Personell sieht es aber gut aus bei den Gastgebern, die auf dem engen B-Platz die Räume zu verdichten beabsichtigen. Nur Fabien Lecour (berufliche Gründe) und Felix Wilsberg (Fuß- und Leistenverletzung) fehlen. Doch auch ohne die beiden holte der WSV jüngst ein 4:4 gegen Friedrichsberg nach einem 1:4-Rückstand. „Für die Moral war das natürlich super.“„Jeder muss sich jetzt hinterfragen“, hatte OSV-Coach Daniel Seibert nach dem jüngsten 1:5 gegen die SG Süderbrarup/Angeln gesagt. Es war bereits die vierte Pleite in Folge, die den OSV in der Tabelle bis auf Platz elf abstürzen ließ. Ob die Selbstreflektion hilft? Der Tabellenfünfte TV Grundhof dient als Gradmesser.Nach vier Niederlagen in Folge strotzen die Felmer nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein. Doch Frederik Listner weiß diese auch realistisch einzuschätzen: „Wir dürfen uns von den beiden vergangenen Niederlagen nicht täuschen lassen, die waren gegen Platz eins und zwei.“ Gegen einen Gegner auf Augenhöhe nimmt der SVF-Trainer seine Elf aber in die Pflicht: „Wir wissen, dass wir aufpassen müssen, den Anschluss nicht zu verlieren. Gegen Dänischenhagen müssen wir 120 Prozent geben.“ MTV-Coach André Stelmaszeski hofft auf drei weitere Punkte gegen den Abstieg: „Wir wollen den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.“Der TSVA ist nach zehn Spieltagen ganz oben angekommen und fühlt sich dort pudelwohl. Osdorf steckt nach drei Niederlagen in Folge in der Krise und ist inzwischen auf Platz elf im Tableau abgerutscht. Verständlich also, dass OSV-Trainer Marco Schnoor-Sahlmann für das Spiel gegen den Primus eine Defensivtaktik wählt. Kopfschmerzen bereitet ihm durch den Ausfall von Justin Sörensen insbesondere die Torwartposition: „Wir werden mit einer Fünferkette agieren und dann versuchen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Unklar ist noch, wer im Tor stehen wird.“ TSVA-Coach Sascha Schneider warnt: „Das wird ein interessantes Spiel. Gerade die letzten Ergebnisse machen Osdorf jetzt gefährlich. Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns.“