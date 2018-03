Derby ohne Geheimnisse

Handball-Kreisoberliga Förde, Frauen: Dänischenhagen empfängt den Nachbarn Gettorf/Osdorf

von Stefan Gerken

17. März 2018, 06:00 Uhr

Man kennt sich, schätzt sich und mag sich. Für Nachbarschaftsduelle sind gerade die letzten beiden Punkte der Aufzählung eher eine Seltenheit. Doch beim MTV Dänischenhagen und der HSG Gettorf/Osdorf ist es genauso. Heute treffen beide im Derby aufeinander. Um 15.20 Uhr empfängt der MTV die HSG. „Es ist nahezu unmöglich den Gegner mit taktischen Tricks zu überraschen“, sagt MTV-Trainer Per Bartz, und auch HSG-Coach Michael Thimm pflichtet ihm bei: „Beide Mannschaften kennen sich wirklich relativ gut.“

Der freundliche Umgangston untereinander heißt aber keineswegs, dass beide Teams den Gegner nicht liebend gerne mit einer Niederlage in die Kabine schicken wollen. Zumal es für beide Teams noch um etwas geht. Dänischenhagen braucht jeden Zähler im Abstiegskampf, während die HSG noch von Platz eins und dem Aufstieg träumen darf, wenn sie sich keine Ausrutscher mehr erlaubt und die SG Kiel-Nord einmal patzt.

Bartz wird der HSG die zuletzt erfolgreiche 3:2:1-Deckung als Aufgabe vorsetzen. „Wir werden diese Variante ganz sicher einbauen“, sagt er, und hat mit Sina Weiß wieder ein junges Talent aus den B-Mädchen hochgezogen. Sie wird ihr Liga-Debüt geben, während mit Dorte Wenn die letzte richtig erfahrene MTV-Spielerin urlaubsbedingt fehlen wird. „Im Hinspiel hat Dorothea Dibbern uns einige Tore eingeschenkt. Sie wird mit ihrer Verletzung, zu der wir ihre eine gute Besserung wünschen, fehlen. Das ist sicherlich kein Nachteil für uns“, sagt Bartz.

HSG-Trainer Thimm muss zudem auf Jane Elscher verzichten. Damit ist sein Rückraum ziemlich ausgedünnt, zumal auch noch Christina Goos auszufallen droht. „Für uns steht das Rückzugsverhalten gegen die schnellen Dänischenhagenerinnen an erster Stelle“, sagt Thimm, der nicht verstehen kann, wie der Gegner in der Tabelle so weit unten stehen kann. „Die können viel mehr.“