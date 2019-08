Jugendfussball-Oberliga : Der TSV Neudorf-Bornstein kommt unter die Räder

Der Aufsteiger unterliegt in Flensburg mit 0:10. ESV gewinnt in Neumünster.

von Stefan Gerken

20. August 2019, 17:11 Uhr

Während der ESV einen guten Start in der Fußball-Oberliga der B-Junioren erwischte, kam Neudorf-Bornstein unter die Räder.

VfR Neumünster – Eckernförder SV 1:2 (0:2)

Nach zehn Minuten fand der ESV ins Spiel und ging nach einer schönen Kombination in Führung (15.). „Das war wie ein Brustlöser“, sagte ESV-Trainer Björn Brünglinghaus. Sein Team erspielte sich nun mehrere Möglichkeiten und nutzte nach 25 Minute eine davon zum 2:0. Neumünster erhöhte nach dem Wechsel den Druck, die Eckernförder Verteidigung stand jedoch gut. Aber die Gäste vergaben mehrfach Konterchancen auf das 3:0, sodass es bis zum Ende spannend blieb. Der VfR kam mit dem Schlusspfiff nur noch zum 1:2. „Ein guter Start mit Licht und Schatten“, bilanzierte Brünglinghaus.

Tore: 0:1 Daquri (15.), 0:2 Wischnewski (25.), 1:2 Müller (80.).

SC Weiche Flensburg – TSV Neudorf-Bornstein 10:0 (4:0)

Die Gäste reisten personell arg gebeutelt an und bekamen mit mehreren nicht fitten Spielern in der Startelf gegen starke Flensburger eine 0:10-Packung. TSV-Trainer Christian Lundius sagte: „Wir waren in dieser Besetzung nicht konkurrenzfähig. Trotzdem waren vier oder fünf Gegentore vermeidbar. Da haben wir kräftig mitgeholfen.“

Tore: 1:0, 2:0 Freimark (7., 10.), 3:0 Meiburg (12.), 4:0 Ribeiro (31.), 5:0, 6:0 Freimark (47., 51.), 7:0 Gernemann (59.), 8:0 Fritze (67.), 9:0 Stockhaus (72.), 10:0 Ascherfeld (80.)