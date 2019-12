Handball-Landesliga Süd : Der TSV Altenholz II spürt den TSV Plön im Nacken

Die Randkieler reisen Sonntag zum Duell gegen den Tabellennachbarn.

Avatar_shz von shz.de

06. Dezember 2019, 16:27 Uhr

Nachdem die Handballer des TSV Altenholz II in den vergangenen Wochen vor allem Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gegenüberstanden, treffen sie mit dem TSV Plön Sonntag um 15.30 Uhr auf einen direkten Tabellennachbarn in der Landesliga Süd. Auf Platz sechs hängt Plön direkt an den Fersen der Randkieler und kann mit einem Sieg sogar vorbeiziehen. „Dass Plön gegen den Tabellenführer MTV Lübeck gewonnen hat, zeigt die Qualität. Uns erwartet vor allem in der Abwehr ein schwieriges Spiel, wir müssen die Eins-gegen-eins-Situationen früh unterbinden“, sagt TSVA-Trainer Sebastian Offt, der sich mit Christoph Reinert wieder über einen Linkshänder im Kader freut.