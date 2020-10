Fussball-Kreisliga Nord-Ost : Der SV Felm will Beton anrühren und den Bus vor dem Tor parken

Defensiv ausgerichtete Felmer wollen in der Fußball-Kreisliga Nord-Ost dem Tabellenführer Barkelsbyer SV das Leben schwer machen.

15. Oktober 2020, 16:09 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Nord-Ost steht der verlustpunktfreie Tabellenführer Barkelsbyer SV am Sonntag beim SV Felm vor einer vermeintlich lösbaren Aufgabe. Auch der Eckernförder SV II wird gegen den TSV Vineta Audorf II die Favoritenrolle, wenn vielleicht auch nicht ganz so deutlich, uneingeschränkt annehmen müssen. Anders sieht es da schon aus, wenn die beiden Traditionsvereine Osdorfer SV und der SV Holtsee im Verfolgerduell aufeinandertreffen werden. Der Wittenseer SV will gegen den Rendsburger TSV endlich seinen ersten Saisonsieg einfahren, während der Osterbyer SV beim Osterrönfelder TSV II im einzigen Sonnabend-Spiel vor einer sehr kniffligen Aufgabe zu stehen scheint.

Osterrönfelder TSV II – Osterbyer SV Sbd., 15 Uhr

SV Felm – Barkelsby So., 14 Uhr

Wittenseer SV – Rendsburg So., 14 Uhr





Eckernförder SV II – Vineta Audorf So., 15 Uhr



Osdorfer SV – SV Holtsee So., 15 Uhr

Gettorfer SC II – TSV Kropp II So., 15 Uhr

Nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen den Barkelsbyer SV, die in dieser Trainingswoche komplett aufgearbeitet wurde, will der OSV ein weiteres Abrutschen in der Tabelle vermeiden. Vorrangiges Ziel ist es, etwas Zählbares aus Osterrönfeld mitzunehmen und den Gegner so nicht an sich vorbeiziehen zu lassen. „Der Druck liegt meines Erachtens eher auf Seiten des OTSV, der sich ja vor der Saison zu den Titelanwärtern gezählt hat“, sagt OSV-Coach Dennis Redmann, dessen Mannschaft beweisen will, dass das zuletzt mangelhafte Umschaltspiel am starken Gegner lag. „Wir werden mutig nach vorne agieren und unser Spiel durchziehen“, sagt Redmann, der froh ist, wieder auf den zuletzt gesperrten Torben Rehder und Keeper Jascha Wilsberg setzen zu können.„Mehr Außenseiter geht ja nicht“, sagt Felms Trainer Frederik Listner vor der Partie mit dem Spitzenreiter. „Vielleicht liegt darin aber auch ein Chance, denn wenn man befreit aufspielen möchte, dann in so einer Begegnung“, meint Listner, der beim 0:6 in Eckernförde ein viel zu statisches Umschaltspiel seines Teams gesehen hat. Die taktische Ausrichtung gegen den BSV hat Listner bereits im Kopf: „Beton anrühren, und den Mannschaftsbus vor das eigene Tor stellen.“ Sein Gegenüber, BSV-Coach Andreas Petersen, will darauf die passende Antwort liefern: „Wir haben das spielerische Potenzial, um auch gegen sehr defensiv eingestellte Teams Lösungen zu finden. Wir werden selbstbewusst, aber ohne jede Spur von Überheblichkeit auftreten“, verspricht Petersen.Ohne Wenn und Aber fordert man im Lager des Wittenseer SV nach dem Remis in Kropp den ersten dreifachen Punktgewinn. Und herhalten soll dafür der Aufsteiger aus Rendsburg. „Ein Siegwürde den vielen jungen Spielern in unserem Team zusätzliche Sicherheit geben“, meint Pressesprecher Kjell Schröder, der trotz der bisher mageren Ausbeute von nur einem Zähler keine negativen Schwingungen ausgemacht hat. „Das Team lebt. Und wenn wir gegen den RTSV mehr Durchschlagskraft entwickeln und nicht zu sicherheitsorientiert denken, werden wir am Sonntagauch etwas zu feiern haben“, ist sich Schröder sicher.Nach dem Heimspiel gegen den SV Felm (6:0) erwartet die Mannschaft vom Trainerteam des ESV II erneut eine sportlich machbare Aufgabe. Dennoch heben Marcus Grubert und Finn Doorentz nicht umsonst immer wieder mahnend den Finger: „Man darf nie vergessen, was in der Vergangenheit war. Wäre Corona nicht gewesen, würden wir jetzt wahrscheinlich in der A-Klasse kicken“, geht es für Doorentz neben der sportlichen Entwicklung auch um ein Stück weit Demut. Die ESV-Reserve befindet sich mit neun Punkten aus vier Spielen absolut im Soll. Dennoch ist Doorentz auch bei der Einschätzung der Zahlen eher zurückhaltend: „Die drei Siege haben wir gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich geholt, daher tun wir gut daran, gegen Audorf mit einem noch konsequenteren Abschluss nachzulegen.“Dieses Duell hat es viele Jahre auch auf Augenhöhe in der damaligen Eider- bzw. Fördestaffel (Bezirksklasse) gegeben. Mittlerweile sind beide Teams in der Kreisliga beheimatet und haben den Anspruch, oben mitzuspielen. „Wir freuen uns auf das Aufeinandertreffen mit dem OSV, weil wir gegen so einen Gegner erstmals beweisen können, dass wir zurecht in die Spitzengruppe gehören“, spricht SVH-Trainer Norbert Schink, der die Grün-Weißen aufgrund ihrer Homogenität in der Favoritenrolle sieht, von einem echten Gradmesser. Auch OSV-Coach Jörg Ahrends glaubt an einen echten Härtetest. „Wir werden im Vergleich zur Vorwoche noch eine Schippe drauflegen und gerade defensiv hellwach sein müssen. Wenn es uns darüber hinaus noch besser gelingt, Aktionen in Richtung des gegnerischen Tores klarer zu Ende spielen “, bin ich zuversichtlich“, sagt Ahrends, der bei der Besetzung des Keepers weiter improvisieren muss.Vier Punkte aus vier Partien. Das ist nach Ansicht von GSC-Reserve-Coach Rene Janetzky eindeutig zu wenig. „Wir haben zwar vor der Saison bewusst kein klares Ziel formuliert, doch wir müssen schon zusehen, dass wir eine gewisse Konstanz reinbekommen“, so Janetzky, der dabei auch an die rabenschwarze zweite Halbzeit in Holtsee denkt, in der man gleich sechs Treffer kassierte. Dennoch geht es für die junge Truppe darum, sich Woche für Woche auch gegen starke Gegner zu beweisen, um in den Spielen, in denen es drauf ankommt, da zu sein. „Und die Kropper Reserve gehört zu den Teams, die wir dann auch schlagen müssen, wenn der Blick nicht mittelfristig nach unten gerichtet sein soll“, erklärt Janetzky.