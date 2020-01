Frauen-Handball-Oberliga : Der Blick beim TSV Altenholz geht nach vorne

Oberliga-Primus TSV Altenholz will gegen den AMTV Hamburg in die Erfolgsspur zurückfinden.

Avatar_shz von shz.de

17. Januar 2020, 16:01 Uhr

Hat die zweite Saisonniederlage negative Auswirkungen auf die Handballerinnen des TSV Altenholz, die jüngst gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen mit 26:30 verloren? Für Trainer Henning Berger nicht. Der Coach des Oberliga-Tabellenführers rechnet am Sonnabend, um 17 Uhr, in eigener Halle gegen den AMTV Hamburg mit einer deutlichen Leistungssteigerung seiner Spielerinnen. „Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Niederlage uns verunsichert oder an unserem Selbstvertrauen kratzt“, sagt Berger, der anfügt: „Die lagen uns einfach nicht.“ Berger konkretisiert: „Wir haben uns von der Härte des Gegners einschüchtern lassen und haben zudem die Vorgaben taktisch nicht gut umgesetzt.“

Gegen die Hamburgerinnen, die im Hinspiel klar unterlegen waren und mit 19:33 regelrecht deklassiert wurden, wartet ein vermeintlich leichterer Gegner. Doch Berger warnt. „Unterschätzen dürfen wir Hamburg nicht. Ich erwarte einen Kontrahenten, der weitaus stärker als im Hinspiel agieren wird.“

Nicht mit dabei ist Jana Dibbern. Die Torfrau des TSV Altenholz fehlt aus beruflichen Gründen. Ob Maria Ranft, die sich gegen Mönkeberg verletzte, dabei ist, entscheidet sich erst kurzfristig. „Trainieren konnte sie nicht. Wir werden das erst kurz vor dem Spiel entscheiden können“, sagt Berger.