Reitsport : Der Beginn der Reitsaison steht vor der Tür

Der Schwansen-Cup und die Champ-Mannschafts-Trophy feiern im Jahr 2018 jeweils ihr zehnjähriges Jubiläum.

von shz.de

04. April 2018, 06:00 Uhr

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen der Reitvereine und Reiter des Altkreises Eckernförde auf die bevorstehende Saison 2018. Während es für die Einsteiger und Anfänger zunächst mit dem 10. Schwansen-Cup auf vier Turnieren bereits am 8. April in Kosel losgeht, startet die 10. Champ-Mannschafts-Trophy mit sechs Turnieren am 22. April auf dem Reitplatz neben der B76 in Eutin.

Die Jubiläums-Turnierfolge des von Richard Schramm (Loose) initiierten Schwansen-Cups jährt sich in 2018 zum zehnten Mal. Ausgeschrieben ist die Turnierserie für E- und A-Dressur/Springen. Die Reihenfolge der vier Stationen hat sich dahingehend geändert, dass der Start diesmal in der Reithalle des Hof Dahlmann am kommenden Sonntag ab 8 Uhr beim Koseler RV stattfindet. Am 28. April kommt es zum Finale – erstmals unter freien Himmel – auf der Reitanlage Flintholm des RV Waabs-Langholz. An diesem Tag beginnt die „grüne Saison“. Insgesamt rechnen die Veranstalter zum Jubiläum mit einer Rekordbeteiligung.

Das in der Reiterszene beliebte Mannschaftsspringen Klasse A** der Champ-Mannschafts-Trophy feiert in diesem Jahr ebenfalls seinen zehnten Geburtstag. Diese Turnierserie geht über sechs Stationen. Mannschaft müssen bis zum 10. April 2018 beim Initiator Thomas Stahl vom RuFV Felm gemeldet sein. Die Felmer selber haben bereits verkündet, dass sie 2018 mit zwei Mannschaften an der Trophy teilnehmen werden. Den Auftakt bildet das Turnier des ORV Malente-Eutin am 22. April 2018. Das letzte Qualifikationsturnier findet am 7. Juli auf der Reitanlage Flintholm des RV Waabs-Langholz statt. Mit dem großen Finale und zwei Umläufen endet die Champ-Mannschafts-Trophy beim RuFV Felm Ende Juli.

Natürlich stehen auch wieder die großen Reit-Turniere der Umgebung an. Ob in Osdorf, Waabs oder Felm – der Altkreis bietet Reitern und Reiterinnen nahezu aller Klassen viele interessante Turniere.

Mit vier Terminen wartet das Holsteiner Schaufenster unter Leitung von Dietrich Lindenau auf der Reitanlage Hof Kirchhorst/Groß Wittensee auf. Bei den vier HS-Challenge-Springturnieren sollen jugendliche Reiter bis 18 Jahre ihr Können unter Beweis stellen. Zudem gibt es beim zweiten (30. Juni bis 1. Juli) und dritten (25./26. August) HS-Challengeturnier noch ein Kl M*-Springen für U25-Reiter. Und auch Lehrgänge werden angeboten.

Natürlich werden auch wieder viele Reiter und Reiterinnen der verschiedenen Clubs aus dem Altkreis im Schleswiger, Flensburger oder Dithmarscher Raum an Turnieren teilnehmen. Nicht selten kehren sie erfolgreich zurück.