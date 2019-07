Den Heimspieltag genießen

2. Golf-Bundesliga Nord: Die Damenmannschaft des GC Altenhof ist Gastgeber am 4. Spieltag / Herren spielen in Falkenstein

von Stefan Gerken

19. Juli 2019, 09:40 Uhr

Altenhof | Die Vorfreude in den vergangenen Tagen wuchs bei den Golferinnen des GC Altenhof stetig an. An diesem Sonntag empfangen sie in der 2. Bundesliga Nord ihre vier Staffelkonkurrenten zum Kräftemessen auf der heimischen 18-Loch-Anlage. Die Erinnerungen an das Vorjahr dürfen auch für diesen Spieltag Optimismus hervorrufen, denn in der Vorsaison gewannen die Altenhoferinnen ihren Heimspieltag. Sollte das auch morgen gelingen, wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher. „Wir freuen uns auf Sonntag. Die Mädels sollen da ohne Druck reingehen und einfach Spaß haben“, so Trainer Nils Sallmann.

Etwas anders ist die Lage bei den Altenhofer Herren in der 2. Liga Nord. Dort deutet für die Mannschaft von Trainer Yannick Oelke alles auf den sofortigen Wiederabstieg in die Regionalliga hin. Rechnen lohnt sich bei zwei ausstehenden Spieltagen und einem deutlichen 7-Punkte-Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz eigentlich nicht mehr. Daher können jetzt auch schon die Vorbereitungen auf die kommende Saison gestartet werden und da hat sich Oelke entschieden, den Kader weiter zu verjüngen. Die beiden Nachwuchsspieler Alexander und Maximilian Hoffmeister gehören erstmals zum Kader. „Ich denke, beide werden einen Einsatz kriegen, um Spielerfahrung zu sammeln“, sagt Oelke, der mit seiner Mannschaft am Sonntag auf der Anlage des Hamburger GC Falkenstein antritt. „Uns erwartet ein sensationeller Platz mit sehr schnellen und schwierigen Grüns“, so Oelke.

Ein sensationeller Platz erwartet auch die Damen in der 2. Liga Nord im GC Altenhof. Zudem will sich der Club wieder als guter Gastgeber präsentieren, der den Gästen vom GC Hannover, Club zur Vahr, Wentorf-Reinbeker GC und GC Paderborner Land einen perfekt organisierten Spieltag bieten will. Zu diesem sind auch wieder Zuschauer willkommen, sich – natürlich ohne Eintritt bezahlen zu müssen – richtig gutes Golf anzusehen. „Klar wäre es eine zusätzliche Motivation, wenn viele Zuschauer die Mädels unterstützen würden“, sagt Sallmann, der möchte, „dass meine Spielerinnen ihre Runden auf dem heimischen Platz einfach genießen.“

Rein sportlich dürfte am Sonntag eigentlich nur etwas anbrennen, wenn das Team kollektiv einen schlechten Tag hat. Auch das kam beim Heimspieltag zwar schon vor, doch Sallmann ist guter Dinge, dass die Mischung aus positiver Anspannung und Freude auf das Heimspiel zu einer guten Leistung führt. In den Einzeln haben die beiden formstarken Youngsters Julia Bäumken und Mia-Lena Hoffmann sowie die routinierten Sophia Ackerhans und Chris Kobarg beste Chancen auf einen Einsatz. Mit Andrea Dedekind, Victoria Hoffmeister, Edna Büll, Nicole Kunz und Johanna Jacobi hat Sallmann eine große Auswahl für die noch zwei freien Plätze in der morgendlichen Einzelrunde, die auf Bahn 1 beginnt. Danach folgen gegen frühen Nachmittag noch drei Vierer.

Die Vorbereitungen auf den Heimspieltag sind nicht weniger intensiv, als bei Spielen auf fremden Plätzen. Mit jeder Spielerin geht Sallmann im Vorwege die einzelnen Löcher durch. „Meist gibt es drei oder vier verschiedene Taktiken pro Bahn“, erklärt der Trainer, der seinen Spielerinnen aber überwiegend freie Hand lässt: „Sie sollen selber entscheiden, was für sie das Richtige ist. Wenn sie sich sicher fühlen, dürfen sie also attackieren.“ Einen großen Vorteil, auch im Vergleich zu anderen Plätzen, haben die Altenhoferinnen: Die Grüns auf dem Parkland-Platz sind unterschiedlich schnell und die GCA-Spielerinnen wissen genau, wo sie mehr oder weniger kräftig putten müssen.

Aber nicht nur die erste Damenmannschaft genießt am Sonntag Heimrecht, auch das Oberligateam des GC Altenhof wird versuchen, eine gute Leistung zu zeigen. Zu Gast ist mit dem GC Lohersand auch ein direkter Nachbar aus dem Kreisgebiet, dessen Frauenteam in Altenhof bereits den Aufstieg feiern könnte.