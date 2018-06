Fussball : Daumen hoch für Holstein Kiel gegen den FC Malaga

Die Vorbereitungen auf das Testspiel am 27. Juli in Eckernförde laufen auf Hochtouren. Schon 1000 Karten wurden verkauft.

von Stefan Gerken

27. Juni 2018, 06:00 Uhr

Eckernförde | Die Vorfreude auf den Härtetest von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gegen den FC Malaga am 27. Juli (15 Uhr) steigt mit jedem Tag. Die „Störche“ sind auf Einkaufstour und haben gerade gestern wieder zwei spannende Neuzugänge präsentiert. Tobias Fleckstein und Timon Weiner wechseln aus der Schalker A-Jugend an die Förde. Auch sie werden beim Testspiel im Rahmen des sh:z-Fußballsommers in Eckernförde dabei sein.

Der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren, bereits 1000 Karten wurden abgesetzt. Gestern war am Bystedtredder zudem Ortsbegehung. Vom Veranstalter begutachteten Torge Ramm und Matthias Paul zusammen mit Ordnungsamtsleiter Klaus Kaschke, den Polizeivertretern Ralf Lohmeyer und Detlef Kaack sowie ESV-Präsident Jörg Meyer die Anlage. Das Fazit: Der Platz ist in einem hervorragenden Zustand und alle notwendigen organisatorischen Dinge sind auf den Weg gebracht, sodass den Zuschauern ein Fußballfest geboten werden kann. Sicher ist: Eine zweite Tribüne wird hinter dem Tor zum B-Platz errichtet und bietet zusätzliche Sitzplätze – die Tribüne hinter den Trainerbänken ist nämlich bereits ausverkauft.

Karten gibt es in allen sh:z-Vorverkaufsstellen, unter anderem in der Kieler Straße oder online unter www.shz.de/Tickets