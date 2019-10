Rock’n’Roll : Dance and Fly mit acht Debütantinnen zur Weltmeisterschaft

Eckernförder Verein mit der Girls-Formation „Ecktown-Kids“ auf Platz 23 bei WM in Prag.

von Stefan Gerken

14. Oktober 2019, 10:34 Uhr

Ganz große Bühne für die Mädchen des Tanzsportvereins Dance and Fly aus Eckernförde. In Prag wurden die Weltmeisterschaften der Rock’n’Roll-Formationen ausgetragen. Mit dabei die Girl-Formation, in der Mädchen bis höchstens 15 Jahre tanzen. Die „Ecktown-Kids“ hatten aber gerade mal einen Altersschnitt von 13 Jahren.

Los ging es in einem extrem starken Teilnehmerfeld, welches von den osteuropäischen Ländern dominiert wurde – Ungarn, Russland, Ukraine und das Gastgeberland Tschechien sind hier zu nennen. So waren unter den 28 Formationen der Girls-Klasse auch nur noch drei aus Österreich und drei aus der Schweiz neben den Eckernförderinnen dabei, die nicht aus Osteuropa kamen.

An eine vordere Platzierung war von vornherein nicht zu denken – und so gab es nach der Vorrunde Platz 25. Jedoch zeigten die Eckernförderinnen hier noch nicht ihre volle Leistungsstärke. Der näherten sie sich aber in der Folge in der Hoffnungsrunde. Eine schwungvolle und gut vorgetragene Darbietung sorgte dafür, dass sich die Nordlichter noch um zwei Plätze nach vorne vorarbeiteten und das Turnier auf dem 23. Platz abschlossen. Da es für acht der teilnehmenden „Ecktown-Kids“ das erste Turnier war, konnte die Heimreise mit einem guten Gefühl und vielen neuen Erfahrungen angetreten werden. Es siegte die Formation „Party Team“ aus Ungarn.

Weiter geht am 9. November bei den Deutschen Meisterschaften der Formationen in Bochum. Dort werden von Dance and Fly nicht nur die Girls- sondern auch die Ladies-Formation sowie das Showteam an den Start gehen. Im vergangenen Jahr belegten die „Ecktown-Kids“ bei diesem Turnier Platz zwei in Flensburg.