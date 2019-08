Fussball : Dänischenhagens frühe Gipfelstürmer

Dänischenhagen nach 2:0-Sieg über Rot-Schwarz Kiel Tabellenführer in der Verbandsliga Ost.

von shz.de

08. August 2019, 18:05 Uhr

Zwei Spiele, sechs Punkte, Spitzenreiter – die Startbilanz der Fußballer vom MTV Dänischenhagen in der Verbandsliga Ost kann sich wahrlich sehen lassen. Und doch war Trainer Frank Knocke nicht gänzlich zufrieden nach dem 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg seiner Farben gegen Rot-Schwarz Kiel: „Mir fehlt insgesamt noch etwas die Ordnung in unserem Spiel, aber vielleicht ist es normal, dass sich die Jungs erstmal wieder finden müssen. Letztlich ist es ja Jammern auf hohem Niveau.“ Denn gerade zu Beginn beeindruckte sein Team mit tollem Offensivfußball und ging sogleich in Führung, als Stephan Wendt mit seiner Flanke den am zweiten Pfosten volley verwandelnden Daniel Schwennsen fand (1.). „Wir hätten in den ersten zehn Minuten auch drei Tore machen können“, erklärte Knocke, sah danach aber auch immer besser werdende Kieler, ehe die erste halbe Stunde nach Wiederanpfiff wieder gänzlich vom Gast diktiert wurde. „Doch irgendwann sind wir nervös geworden und hatten am Ende schon etwas Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassiert haben“, gab Knocke zu und jubelte, als Kapitän Lars Mischak in der Nachspielzeit nach einem Eckstoß von einem Fehler des gegnerischen Keepers profitierte und das Spielgerät zum 0:2 über die Linie drückte.

Rot-Schwarz Kiel: Okrent – Kannenberg, Koop, Kowski (71. Schwertfeger), Rosenthal, Kühl, Todt (46. Sitte), Hansen, Cobanyan (60. Bock), Wittstock, Lohse.

MTV Dänischenhagen: Holtz – Lamprecht, Ross, Voth, Junghans – Schwerzinger, Kloss, Buck, Mischak – Schwennsen (89. Bolz), Wendt (73. Ladewig).

SR: Gerhardt (Kieler MTV).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Schwennsen (1.), 0:2 Mischak (90./+1).