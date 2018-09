Fussball-Verbandsliga : Dänischenhagen zu selten gefährlich

Der MTV kassiert eine 0:1-Niederlage im Topspiel bei Spitzenreiter SVE Comet Kiel.

von wti

23. September 2018, 11:49 Uhr

Dänischenhagen | Der verletzungsgeplagte MTV Dänischenhagen schlug sich im nur mit 95 Zuschauern besuchten Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Ost beim 0:1 (0:1) bei Tabellenführer SVE Comet Kiel respektabel. Das Ergebnis geht aber aufgrund der Mehrzahl an Chancen für die Gastgeber in Ordnung.

„Natürlich bin ich nicht zufrieden“, unterstreicht Dänischenhagens Trainer Frank Knocke, dass er sich noch nie mit Niederlagen begnügte, zumal diese vermeidbar gewesen wäre. Daniel Holtmann traf nur das Außennetz (15.) und Stephan Wendt scheiterte nach starker Brustannahme an Martin Herings Fußabwehr (28.), doch andererseits hatten die Hausherren bereits eine Handvoll Chancen vergeben, ehe Timo Nath nach einer Freistoß von Melvin Tombul zum Tor des Tages einköpfte (36.). Nach Wiederanpfiff litt der Spielfluss zunehmend unter zahlreichen Unterbrechungen, so dass Strafraumaktionen zur Mangelware wurden. Die beste Chance zum Ausgleich ereignete sich in Minute 78, als der eingewechselte Lasse Scherzinger aus spitzem Winkel den Pfosten traf und Lars Mischak im Nachschuss das Tor knapp verfehlte.

„Zweite Halbzeiten sind im Moment nicht unser Ding“, hadert SVE-Co-Trainer Marco Rook mit dem Leistungsabfall nach Wiederanpfiff. Er bezeichnet den Sieg am Geburtstag des im Urlaub weilenden Chefcoaches Mark Hungerecker dennoch als hochverdient. „Die Jungs haben wieder alles gegeben und ein gutes Spiel gemacht“, lobt Knocke derweil die Einstellung seines Teams, das den Ball aber „zu selten in die gefährlichen Zonen gebracht hat“.

SVE Comet Kiel: Hering – Schwaberau, Schubert, F. Gutzeit, Pank – Tombul, Bolte (90. Rose), Nath, Schmidt – Raßmanns (88. Warmuth), Ziesecke (68. Taoud).

MTV Dänischenhagen:Holtz – Lamprecht, Brües, Holtmann, Junghans – Meyer (70. Schomburg), Bolz, Werner, Mischak – Buck, Wendt (70. L. Scherzinger).

SR: Bas (Inter Türkspor). – Z.: 95.

Tore: 1:0 Nath (36.).