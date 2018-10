Fussball-Verbandsliga : Dänischenhagen muss sich gegen Stein in Geduld üben

MTV-Trainer Frank Knocke erwartet beim TSV Stein kein Spiel mit vielen Torchancen.

von shz.de

05. Oktober 2018, 10:08 Uhr

Die Verbandsliga-Fußballer des MTV Dänischenhagen haben in den vergangenen Wochen nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt, und so erwartet ihr Trainer Frank Knocke auch beim heutigen Auftritt (14 Uhr) in Stein eine taktisch geprägte, enge Partie, in der die Konsequenz vor dem Gehäuse den Ausschlag geben könnte.

„Wir haben uns in den letzten beiden Spielen tatsächlich nicht besonders viele Torchancen erarbeitet und nur einen Treffer gegen die SG Insel Fehmarn erzielt. Ich kann mir also vorstellen, dass sich auch diesmal eine Begegnung ohne ein Füllhorn an Gelegenheiten entwickelt“, ahnt Knocke, dass gegen die im Aufwind befindlichen Probsteier Geduld gefragt sein wird.

„Wir müssen außerdem konzentriert gegen den Ball agieren. Die Abwehrarbeit muss bereits in vorderster Front beginnen, denn wenn man dem TSV Räume gibt, zeigen die Steiner, dass sie ein technisch versiertes Team besitzen“, warnt der 52-Jährige vor den Fähigkeiten des Gegners, welcher seit drei Partien ungeschlagen ist, in dieser Phase unter anderem gegen den SVE Comet Kiel vor heimischem Publikum einen 0:2-Rückstand in ein hochverdientes 2:2-Remis drehte und seine Zähheit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Personell weist der MTV derweil erneut einige Baustellen auf. So fehlen Yannick Holtz und Henning Bolz definitiv aus privaten Gründen, während hinter der Einsatzfähigkeit von Stephan Wendt (Erkältung), Lasse Scherzinger (Hexenschuss), Patrick Meyer (Grippe) und Stefan Lapatzki (Fußprellung) noch Fragezeichen stehen. „Dafür ist Jonas Voth nach neunwöchiger Verletzungspause endlich wieder zurück im Training und auch Florian Sötje, Torben Wetzel und Jan-Philip Hohnholz sind bald wieder da“, freut sich Knocke, dass sich seine Alternativen in Kürze erweitern.

EZ-Tipp: 1:2.