Fussball-Kreisklasse C : Brekendorf II will Abmeldung verhindern

Bereits zwei Mal ist der Kreisklassist nicht angetreten. Fußball-Obmann Kai Sachteleben hofft aber, dass die Mannschaft im Spielbetrieb bleibt.

von Stefan Gerken

10. Oktober 2018, 13:56 Uhr

Brekendorf | Bereits zwei Mal ist die zweite Mannschaft des Brekendorfer TSV in der Fußball-Kreisklasse C Nord 3 nicht angetreten. Zuletzt am vergangenen Sonntag. Ein weiterer Nichtantritt hätte die Abmeldung zur Folge. Doch das will Fußball-Obmann Kai Sachteleben unbedingt verhindern. „Es wird eng. Die nächsten ein, zwei Wochen werden entscheidend, denn wir leiden weiter an Personalnot.“ Doch es gibt Hoffnung, denn bis zum Wochenende könnte es drei unverhoffte Neuzugänge durch bisher vereinslose Soldaten geben. Auch die Lage bei der ersten Mannschaft des BTSV hat sich zuletzt entspannt, sodass wieder mit Spielern zu rechnen ist, die an die Zweite abgegeben werden können. Für Michael Wiesner Sakowski kommt das zu spät. Der Trainer legte sein Amt in der vorigen Woche nieder. Sachteleben hat dafür Verständnis: „Es hat ihm kein Spaß mehr gemacht und es ist auch kein dankbarer Job.“ Mehrfach unterlag der BTSV II in dieser Saison schon zweistellig. „Aber das Team hat sich zusammengesetzt und will es durchziehen. Auch wenn die Köpfe zuletzt natürlich unten waren“, sagt Sachteleben. Vorerst betreut Kapitän Arne Müller das Team zusammen mit Spieler Niko Hinrichs. „Wir hatten vor der Saison 32 Spieler für zwei Mannschaften auf dem Zettel und wussten, dass es eng wird. Deshalb haben wir ja extra nur eine 9er-Mannschaft gemeldet“, erklärt Sachteleben.