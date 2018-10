Fussball-Kreisklasse A : Barkelsbyer SV zu fahrlässig

In der Fußball-Kreisklasse A verschenkt Tabellenführer Barkelsby möglichen Sieg im Topspiel gegen die SG Eckernförde/Fleckeby.

22. Oktober 2018, 10:45 Uhr

Ohne Sieger blieb das Topspiel der Fußball-Kreisklasse Mitte-Nord zwischen dem Barkelsbyer SV und der SG Eckernförde/Fleckeby.

Kreisklasse A

Mitte-Nord

Barkelsbyer SV – Eckernfö./Fleck. 1:1 (1:0)

„Diese Partie hätten wir gewinnen müssen“, hadert BSV-Coach Kay Petke. Schon nach 30 Sekunden klingelte es im Kasten der SG, als Hannes Stöterau sich den Ball erkämpfte und nach einem Dribbling zum 1:0 abschloss. In der Folge versäumte es die Heimelf allerdings nachzulegen. Ben Muth, Felix Beerbaum und Stöterau nutzen ihre klarsten Chancen nicht. Selbst ein Foulelfmeter reichte nicht zur 2:0-Führung, weil Stöterau verschoss (26.). Die Gäste setzen hingegen nur Nadelstiche, die vor der Pause kaum für Torgefahr sorgten. „Am Ende sind wir für unsere Fahrlässigkeit der ersten Halbzeit bestraft worden“, so Petke.

Tore: 1:0 Stöterau (1.), 1:1 Paulsen (90.+2).

TSV Waabs – Eckernförd. SV III 0:3 (0:2)

Die Waabser mussten nach der Niederlage den unmittelbaren Kontakt zur Spitze abreißen lassen. „Gerade vor dem Seitenwechsel waren wir überhaupt nicht auf dem Platz“, kritisiert TSV-Co-Trainer Toni Fahn, der von einem „rabenschwarzen Tag“ spricht. Ein vermeintlich haltbarer 30 Meter-Schuss von Alen Ajdarpasic brachte den Gästen das 1:0, ehe Torsten Sienknecht per Strafstoß auf 2:0 erhöhte. Nach Wiederbeginn setzten die Hausherren alles auf eine Karte, doch selbst ein Strafstoß, den Henryk Thumulka an die Latte drosch, führte nicht zum Erfolg. „Machen wir das Anschlusstor, hätten wir noch alle Chancen gehabt“, vermutet Fahn.

Tore: 0:1 Ajdarpasic (75.), 0:2 Sienknecht (37., FE), 0:3 Asan (79.).

Gelb-Rote Karte: Savas (55., wdh. Unsportlichkeit, ESV).

Suchsdorfer SV II – TSV Altenholz III 5:4 (1:1)

Trotz vier Auswärtstoren kommt der TSV Altenholz III einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Nach der knappen Niederlage beim SSV beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bereits fünf Punkte. In Suchsdorf war man zumindest dicht dran an einem Punktgewinn. Nach dem frühen Rückstand (5.) sorgten Ilhan Yarar und Jannik Langnau zunächst für die Wende. Auch den 2:2-Ausgleich verkraftete man, denn Yarar erzielte per Strafstoß die erneute Führung für den TSV, ehe die Heimelf dem Schlusslicht mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten den Zahn zog.

Tore: 1:0 Matz (5.), 1:1 Yarar (38.), 1:2 Langnau (51.), 2:2 Schultz (55.), 2:3 Yarar (57., FE), 3:3 Schultz (68.), 4:3 Harm (75.), 5:3 Matz (76.), 5:4 Langnau (78.)



TSV Kronshagen II – Brekendorf. TSV 4:3 (4:1)

Diese Partie hätte der Aufsteiger trotz eines 1:4-Halbzeitrückstands nicht verlieren müssen. „Im zweiten Durchgang waren wir drauf und dran, das Ergebnis noch komplett zu kippen“, ärgert sich Brekendorfs Coach Andy Sakowski. Vor dem Seitenwechsel hingegen zeigte sich seine Elf fahrig im Spielaufbau und lud die Hausherren immer wieder zu Chancen ein. „Die Jungs werden noch zu schnell nervös, wenn mal was schief geht“, meint Sakowski. Nach dem Anschlusstreffer zum 3:4 vergaben Henrik Staack, Hendrik Kwaterski und Chris Harder noch beste Gelegenheiten.

Tore: 1:0 Woehlk (8.), 1:1 Staack (19.), 2:1 Woehlk (29.), 3:1 Wacker (35.), 4:1 Engfer (44.), 4:2 Kwaterski (63.), 4:3 Toedt (67.).



Gettorfer SC II – FC Holtenau 07 7:4 (2:2)

Die Gettorfer Reserve verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Marco Siek machte sich das Leben gegen den Tabellennachbarn unnötig schwer. „Uns fehlte über 90 Minuten die Konstanz. Beispielsweise wollten wir nach dem vorentscheidenden 5:2 nur noch schön spielen“, ist Siek nicht restlos zufrieden. Es entwickelte sich am Ende ein Privatduell zwischen Gettorfs Christian Behrendt und FC-Angreifer Lukas Wituszynski, die beide vier Mal hinlangten. Zudem glänzte Robiel Estefanios mit einem starken Laufpensum und als dreifacher Vorbereiter.

Tore: 1:0 Thede (20.), 1:1, 1:2 Wituszynski (27., 34.), 2:2, 3:2 Behrendt (44., 49.), 4:2 Thede (51.), 5:2 Jessen (67.), 5:3, 5:4 Wituszynski (68., 77., FE), 6:4, 7:4 Behrendt (81., 86.).



Kreisklasse A Nord

SG Schwansen – Bollingst.-Gam. 4:2 (0:1)

Mit dem TSV Bollingstedt-Gammellund stellte sich in Damp eine Mannschaft vor, die bisher erst einen Saisonerfolg zu verzeichnen hatte. Der mühsame 4:2-Sieg der SG zeigt deshalb ein weiteres Mal, wie weit die Jungs von Alexander Luft in dieser Spielzeit davon entfernt sind, ein Spitzenteam zu sein. „Mit dem 0:1 zur Pause konnten wir sogar noch zufrieden sein“, sagt Luft, der nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit in der Kabine ein wenig lauter werden musste. Es wurde dann im zweiten Durchgang ein wenig besser, doch erst in der Nachspielzeit gelangen Michael Ressler und Lucas Schmidt die entscheidenden Treffer.

Tore: 0:1 Johannsen (14.), 1:1 Al Ziab (50.), 1:2 Niemann (61.), 2:2, 3:2 Ressler (70., 90.), 4:2 Schmidt (90.+3).

Gelb-Rote Karte: Brix (90.+2, Foul/Meckern, SG).