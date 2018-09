2. Floorball-Bundesliga : Baltic Storms bejubeln Sieg bei Angstgegner Hannover 96

Am Ende klarer 10:5-Erfolg im ersten Auswärtsspiel. Die Gettorf Seahwaks sind beim Titelfavoriten TV Eiche Horn Bremen chancenlos.

von Stefan Gerken

25. September 2018, 16:58 Uhr

Die Baltic Storms sicherten sich in der 2. Floorball-Bundesliga Nord/West den ersten Sieg. Ihnen gelang ein 10:5-Erfolg in Hannover. Die Gettorf Seahawks dagegen mussten sich beim Meisterschaftsfavoriten aus Bremen mit 2:9 geschlagen geben, hielten bis zur Mitte des Spiels aber gut mit.



Hannover 96 – Baltic Storms 5:10

Die Baltic Storms, der Zusammenschluss aus TSV Neuwittenbek und Kieler FK, mussten im ersten Saison-Auswärtsspiel bei Hannover 96 antreten. Dort sahen die Schleswig-Holsteiner in der Vergangenheit nie gut, sodass fast von einem Angstgegner gesprochen werden durfte. Die Gastgeber zählen eher zum erweiteren Kreis der Kellerkinder, bestätigten dies in den ersten zwei Dritteln aber nicht. Die lediglich 50 Zuschauer sahen anfangs eine ausgeglichene Partie. Hannover ging früh in Führung und blieb auch weiter gefährlich. Viele Abschlüsse brachte 96 aber nicht zu Stande. So drehten die Baltic Storms nach zwei Vorlagen von Steffen Fuchs, die Fynn Traulsen und Martin Kemper verwerteten, die Partie zur ersten Drittelpause. Erneut kassierte der Gast nach dem Gang aus den Kabinen ein frühes Gegentor zum 2:2. Und es kam noch schlimmer. Denn direkt nach dem Bully traf Benedikt Stubbe dann auch schon zum 3:2 für die Heimmannschaft. Der 96-Spieler gewann das Bully, trug den Ball nur wenige Meter nach vorn und traf in den Winkel zum 3:2. So kassierten die Storms zwei Gegentreffer in nicht einmal fünf Sekunden. Davon angestachelt, schnürten sie die Gastgeber fortan immer stärker in der eigenen Hälfte ein. Bis zum Schlussdrittel glückte bereits der Ausgleich – in den letzten 20 Minuten war es dann ein munteres Scheibenschießen. Innerhalb von neun Minuten setzten sich die Baltic Storms auf 8:3 ab. Als die Hannoveraner danach wieder etwas besser ins Spiel fanden, trafen beide Teams jeweils noch zweimal, sodass es am Ende 10:5 für die Nordlichter ausging.

Baltic Storms: Vogl, Lohrie – Wagner, F. Traulsen (2 Tore + 1 Vorlage), Ramtuhn (0+1), Zinke, Mieloch, Kemper (3+0), Gebhardt (0+1), Mutschinski (1+0), Dethlefsen (1+0), Kirchhoff, Roediger (1+0), Müller, Fuchs (0+2), S. Traulsen (1+1).



TV Eiche Horn Bremen – Gettorf Seahawks 9:2

Nach dem Auftaktsieg in heimischer Halle gegen Hannover 96 wartete im ersten Auswärtsspiel der Saison Titelfavorit TV Eiche Horn Bremen auf die Gettorfer. Am Ende erwies sich der Gegner als eine Nummer zu groß, bis zur Mitte des Spiels hielten die Seahwaks allerdings gut mit und lagen nach 31 Minuten nur mit 1:3 zurück. In Gefahr geriet der Bremer Sieg aber nicht mehr, da die Gastgeber nach dem Gettorfer Anschlusstreffer keine 20 Minuten brauchten, um auf 8:1 davon zu ziehen.

Gettorf Seahawks: Hoffman-Anderson – Löffler (0+1), Kapteina, L. Vogel (0+1), Werner (1+0), Hems, Bohnet, T. Vogel, Schwaibold, Käber, Hansen (1+0), Mahmens, Sydow.