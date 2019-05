Auftakt der Triathlon- Landesliga

von shz.de

07. Mai 2019, 10:37 Uhr

Flensburg | In Flensburg fand der 5. Campus-Triathlon statt. Über 400 Teilnehmer waren an den Start gegangen und gaben beim Kampf um die Landesmeistertitel (Sprintstrecke) und die ersten Punkte in der Triathlon-Landesliga alles. Als Fünfter der Altersklasse M45 rannte Daniel Thieme (Foto, EMTV) ins Ziel. Noch besser lief es für Markus Groth vom Triathlonverein Dänischer Wohld, er wurde mit einer Zeit von 1:08,00 Landesmeister. In der Gesamtwertung war der Riesebyer Nick Hansen vom Borener SV ambitioniert dabei und wurde am Ende Dritter (1:00,34). Zudem durfte sich Hansen über der Landesmeistertitel in der M20 freuen.

In der Tabelle der Landesliga steht der Eckernförder MTV auf Platz 12, der Triathlonverein Dänischer Wohld reihte sich als Sechster wieder im vorderen Drittel ein.