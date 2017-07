Golf : Andrea Dedekind spielt sich noch auf Platz 3

vergrößern 1 von 2 Foto: dve 1 von 2

Mit zwei sehr guten Runden von Dagmar Schulz (GC Großensee) gab es am Landesmeistertitel der AK30-Golferinnen nichts zu rütteln. Auch die Altenhoferin Andrea Dedekind konnte das Niveau der Siegerin über zwei Runden im Kieler GC Havighorst nicht mitgehen. Allerdings gelang Dedekind nach einer mäßigen ersten Runde (90 Schläge) die zweitbeste Tagesrunde (85) am Sonntag. So konnte sich die Regionalliga-Spielerin aus Altenhof noch auf Rang drei vorschieben. Platz zwei sicherte sich Gesa Klegin vom GC Gut Waldshagen (86, 87). Platz sieben ging an die zweite Altenhoferin Katrin Jess (90, 93).

Jeweils den Vize-Titel erspielten sich die Altenhofer Axel (79, 85) und Brigitte Dedekind (90, 90) in der Altersklasse 65.

von Stefan Gerken

erstellt am 19.Jul.2017 | 06:00 Uhr