Handball-Oberliga : Altenholzerinnen vor drittem Sieg in Folge

In der Handball-Oberliga der Frauen reist der TSV Altenholz nach Bredstedt.

von Torsten Peters

28. September 2018, 11:20 Uhr

Altenholz | In der Handball-Oberliga der Frauen ist der TSV Altenholz am Sonntag, ab 15 Uhr, zu Gast beim Bredstedter TSV. Die Gastgeberinnen stehen als Tabellenfünfter einen Rang vor Altenholz, dabei haben sie mit bisher erst drei Begegnungen eine weniger bestritten als ihre Gäste.

Die Mannschaft von Trainer Henning Berger aus dem Kieler Randgebiet hat nach den zwei Niederlagen zu Saisonbeginn zuletzt zwei Siege in Folge verbuchen können – und will diese kleine Serie in Bredstedt verlängern. Sollte dies gelingen können sich die Altenholzerinnen erst einmal in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, um im nächsten Schritt dann vielleicht auch oben anzugreifen.