3. Handball-Liga Nord-Ost : Altenholzer „Wölfe“ behalten in der Schlussphase beim TSV Burgdorf II die Nerven

Die Mannschaft von Trainer André Lohrbach bleibt nach dem 27:24-Auswärtssieg Tabellenfünfter.

von Fabian Scholz

04. November 2019, 09:00 Uhr

Die Handballer des TSV Altenholz konnten am Sonnabend ihre Position im oberen Tabellendrittel der 3. Liga Nord-Ost stärken. Die „Wölfe“ gewannen beim TSV Burgdorf II mit 27:24 (15:16) und stehen damit weiter auf dem fünften Platz.

Altenholzer Probleme mit Burgdorfs linken Rückraum

Die Partie bei den „Jungrecken“ startete, trotz des großen tabellarischen Abstandes, ausgeglichen. Die erste deutlichere Führung der „Wölfe“ (7:4, 14.) wurde schnell wieder gedreht (7:8, 20.) und so behielten die Niedersachsen bis zur Pause leicht die Nase vorn. „In der ersten Hälfte hatten wir Probleme mit dem linken Rückraum des Gegners. Die Lösung dafür haben wir erst in der zweiten Halbzeit gefunden“, sagte „Wölfe“-Trainer André Lohrbach.

Diese startete aber zunächst mit einem Lauf für die Burgdorfer, den die Randkieler aber beim Stand von 15:19 (35.) stoppen konnten.

Torwart Christian Sloth nach Einwechslung mit vielen Paraden

Es folgte ein 12:5-Lauf der Altenholzer in der übrigen Spielzeit, die vor allem von der justierten Abwehr profitierten, die mit dem eingewechselten Torwart Christian Sloth kaum noch etwas zuließ. So kämpften sich die „Wölfe“ Tor um Tor heran und rissen die Führung wieder an sich (24:22, 48.), ehe die 175 Zuschauer eine ganze Weile auf das nächste Tor des Spiels warten mussten.

Scholz

„Im Angriff zeigen wir noch nicht die Durchschlagskraft, die wir haben könnten. In der Phase haben wir von unserer Abwehr- und Torwartleistung profitiert“, sagte Lohrbach. Erst knapp zehn Minuten später erlöste Malte Voigt die Gäste mit dem nächsten Treffer (57.), ehe Michael Nicolaisen knapp zwei Minuten vor Abpfiff für die Entscheidung sorgte (26:22, 58.). „So eine Schlussphase spricht für eine gute körperliche Verfassung, aber auch die Teamleistung war wieder überzeugend. Wir waren von Anfang an im Spiel, haben uns auch nicht durch kleinere Schwächephasen herausbringen lassen und wurden dafür belohnt“, lobte Lohrbach auch die Einstellung.