Jugend-Handball : Altenholzer Mädchen in zwei Endspielen

Die weibliche Jugend A gewinnt die SH-Liga-Meisterschaft, während sich die B-Mädchen knapp mit 12:13 dem ATSV Stockelsdorf geschlagen geben müssen.

von Stefan Gerken

26. April 2018, 06:00 Uhr

In souveräner Art und Weise haben sich die A-Mädchen des TSV Altenholz die Landeskrone aufgesetzt. Die Handballerinnen setzten sich im Endspiel des Final-Four-Turnieres mit 23:20 in Henstedt-Ulzburg gegen Schleswig IF durch. Ins Endspiel um den Titel der Pokalrunde war die Altenholzer B-Jugend eingezogen. Die Mädchen spielten vor heimischer Kulisse gegen den ATSV Stockelsdorf und unterlagen knapp mit 12:13.

A-Jugend

TSV Altenholz – Schleswig IF 23:20 (14:10)

Es wurde eine Start-Ziel-Sieg für den Altenholzerinnen. Das Trainerduo Henning Berger und Marieke Most musste zwar auf die beiden Leistungsträgerinnen Finja Heil, die sich im Halbfinale einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, und Ronja Lütje verzichten, der TSV zeigte aber über weite Strecken eine konzentrierte Vorstellung. „Wir mussten durch Ronjas kurzfristigen Ausfall umstellen und so haben Jenny Janczek und Lisann Baller erstmals zusammen den Innenblock gebildet. Das haben sie aber richtig gut gemacht“, lobt Berger. Kleinere Schwächephasen verhinderten, dass der TSVA dieses Endspiel um die Schleswig-Holstein-Liga-Meisterschaft frühzeitig deutlicher für sich entschied. Beim 15:16 war der zwischenzeitliche 5-Tore-Vorsprung fast geschmolzen, danach fing sich der TSV Altenholz aber wieder.

TSV Altenholz: Reese, Blachnich – Bodendorf, Saftig (6/2), Janczek (8), Mundt, Rummer, Thauer, Breindl (2), Frenz, Baller (5), Schleemann (2).

B-Jugend

TSV Altenholz – Stockelsdorf 12:13 (7:7)

Es war eine Partie, die von starken Abwehrreihen dominiert wurde – dabei spielten beide Teams in der Deckung komplett unterschiedlich. Altenholz stellte eine 6:0-Deckung, Stockelsdorf versuchte es offensiv. Beides hatte Erfolg. Die Zuschauer sahen eine jederzeit ausgeglichene Partie, mit dem besseren Ende für Stockelsdorf. „Kurz flossen Tränen, aber dann kam doch schnell die Freude über das Erreichte zurück“, sagt TSV-Trainer Andreas Frenz.

TSV Altenholz: Langfeldt – Becker, Bellmann, Wilcken, Lipke (2), Gundlach (2), Küchenmeister (5/2), Dobrovolschi (1), Frenz (1), Prophet (1), Voigt.