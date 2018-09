Handball-Oberliga : Altenholz siegt ungefährdet beim Bredstedter TSV

Klarer 37:28-Auswärtserfolg für das Team von Trainer Henning Berger.

von Stefan Gerken

30. September 2018, 11:17 Uhr

Altenholz | Der TSV Altenholz hat sich in der Handball-Oberliga der Frauen mit 37:28 (18:15) beim Bredstedter TSV durchsetzen können.

Die rund 60 Zuschauer verfolgten über weite Strecken eine Partie, in der die Gäste stets führten. In der 43. Minuten lagen sie aber nur mit einem Tor vorne, ehe sich die Nordfriesinnen einen zehnminütige Auszeit genehmigten. Dies nutzten die Altenholzerinnen, angetrieben von der achtfachen Torschützin Nina Lyke aus, um die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Aber auch ansonsten waren die Gäste durchgängig gut in Form. Auch Lisann von Klein und Henriette Seidel (je 6 Tore) sowie Maria Ranft und Katja Ohm (je 5) waren aus dem Feld torgefährlich. „Der TSV Altenholz hatte am Ende mehr Biss und hat deshalb auch verdient gewonnen“, bilanziert Bredstedts Co-Trainer Dirk Haß. Sein Trainerkollege Henning Berger stellt fest: „Wir haben von Beginn an gut gespielt, deshalb konnte ich ab der 15. Minute komplett durchwechseln, ohne dass es einen Bruch in unserem Spiel gab. Diesmal waren wir speziell über die zweite Welle gefährlich.“

Die Altenholzer haben nun aufgrund der langen Herbstferien eine Pause bis zum 20. Oktober. Dann ist um 19 Uhr die SG Bergedorf/WM zu Gast in der Kreishalle.



TSV Altenholz: Andresen, Krass – Ranft (5), Ohm (5), von Klein (6), Kelm (3), Lyke (8/3), Jochimsen, Thielmann (1), Seidel (6), Heil, Besteher, Kuchel (3).