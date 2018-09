FUSSBALL : Altenholz peilt obere Tabellenhälfte an

In der Fußball-Landesliga gastiert der TSV Altenholz in beim MTSV Hohenwestedt.

von Torsten Peters

21. September 2018, 11:29 Uhr

Altenholz | Wohin geht der Weg des TSV Altenholz in der Fußball-Landesliga Schleswig? Die Mannschaft von Trainer Kristian Hamm steht vor dem heutigen Duell, ab 16 Uhr, beim MTSV Hohenwestedt als Tabellenzehnter im noch undefinierten Grenzraum zwischen Mittelfeld und Abstiegszone.

Wo es für die Randkieler hingeht, wird auch vom Ausgang der heutigen Partie in Hohenwestedt abhängen. Die Gastgeber stecken als Tabellen-13. noch mitten drin in der gefährdeten Tabellenregion, hatten aber unter der Woche ein Erfolgserlebnis zu verbuchen. Im Viertelfinale des Kreispokals Rendsburg-Eckernförde schaltete der MTSV den Eckernförder SV überraschend klar mit 6:1 aus (EZ berichtete) und wird dementsprechend mit breiter Brust in die Partie gehen.

EZ-Tipp: 1:2