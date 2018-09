Fussball-Landesliga : Altenholz hofft auf Überraschung

In der Fußball-Landesliga Schleswig empfängt der TSV Altenholz den Tabellenzweiten TSV Nordmark Satrup.

von Torsten Peters

28. September 2018, 11:29 Uhr

Altenholz | Trotz ihres Heimvorteils gehen die Fußballer des TSV Altenholz heute als klarer Außenseiter in das Landesliga-Punktspiel gegen den TSV Nordmark Satrup. Anpfiff der Partie im Stadion am Gemeindezentrum ist um 14 Uhr.

Während die Altenholzer nach zuletzt drei Niederlagen in Folge beim MTSV Hohenwestedt in der Tabelle nur noch einen Punkt über der Abstiegsregion stehen, sind die Gäste aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit exakt doppelt so vielen Punkten der schärfste Verfolger des immer noch ungeschlagenen Spitzenreiters Husumer SV, der im Spitzenspiel beim Tabellendritten TuS Jevenstedt eventuell Punkte lassen könnte. Mit einem Sieg könnten die Satruper damit im Idealfall – ein eigener Sieg in Altenholz vorausgesetzt – bis auf zwei Punkte an den Platzhirsch heranrücken. Zuletzt war bei den Gästen jedoch etwas Sand im Getriebe. Nach dem Last-Minute-2:1-Sieg gegen den Eckernförder SV kam das Team von Trainer Detlev Hinrichs zuletzt nicht über ein 2:2 im Heimspiel gegen den BSC Brunsbüttel hinaus.

EZ-Tipp: 1:2