Altenholz Favorit gegen Bergedorf

von Torsten Peters

19. Oktober 2018, 11:06 Uhr

In der Handball-Oberliga der Frauen hat der TSV Altenholz heute, ab 19 Uhr, die SG Bergedorf/VM zu Gast in der Kreishalle. Die Mannschaft von Henning Berger ist nach den beiden Niederlagen zu Saisonbeginn mittlerweile in der Tabelle bis auf den fünften Platz geklettert. Die auf dem zehnten Rang stehenden Gäste haben in der laufenden Saison bisher erst drei Begegnungen bestritten, von denen sie nur eine gewinnen konnten.