2. Golf-Bundesliga : Altenhoferinnen erwartet Lotteriespiel

Der Platz des Tabellenführers GC Hannover ist auf ein Par-64 verkürzt worden. Herren brauchen eine Top-3-Platzierung.

von Stefan Gerken

21. Juni 2019, 16:57 Uhr

Die Tabelle der 2. Golf-Bundesliga Nord der Frauen könnte am 3. Spieltag mal so richtig durcheinandergewürfelt werden. Der Grund: Die Anlage des gastgebenden Tabellenführers GC Hannover wird umgebaut. Gespielt wird auf einem stark verkürzten Par-64-Kurs – und das auch noch auf Wintergrüns. „Das kann in alle Richtungen gehen. Ich denke zumindest nicht, dass an diesem Tag unbedingt die beste Mannschaft auch gewinnen wird“, sagt Altenhofs wenig begeisterter Damentrainer Nils Sallmann. Die Herren spielen am Sonntag im GC Stolper Heide schon ein wenig um ihre Existenz in der 2. Liga. Gibt es wieder Platz vier oder fünf, ist der Abstieg kaum noch zu verhindern. „Wir werden einfach Erster oder Zweiter“, sagt Herrentrainer Yannick Oelke grinsend, wohlwissend, „dass wir dafür natürlich über uns hinaus wachsen müssten.“

Der Trainer der GCA-Herren hat jedoch allerbeste Erinnerungen an den Platz des GC Stolper Heide, der am nördlichen Rand von Berlin liegt. Dort feierte Oelke als Damentrainer einst den Aufstieg in die Bundesliga. „Ich finden den Platz relativ einfach. Es gibt viele Möglichkeiten den Ball nahe an die Fahne zu legen – diese müssen wir dann auch nutzen.“ Insgesamt erwartet der Trainer sehr niedrige Scores und hofft: „Meine Mannschaft ist sehr gut drauf. Wir müssen diesen Spieltag als große Chance sehen.“ Wird sie jedoch nicht ergriffen „wird’s mit dem Klassenerhalt richtig eng“, so Oelke, der in Berlin auf Jonah Lawrenz verzichten muss. David Heydorn ist dagegen trotz leichter Schulterbeschwerden einsatzbereit.

Die Situation der Altenhofer Damen ist dagegen wesentlich komfortabler. Zweimal Platz drei an den bisherigen Spieltagen bedeutet einen soliden Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge. Doch schon am vergangenen Spieltag deutete der Wentorf-Reinbeker GC als Tabellenvierter zumindest an, dass der Abstand auf den GCA aufholbar ist. Zumal der Spieltag für Damentrainer Nils Sallmann auf dem verkürzten Platz, und dann noch auf Wintergrüns, einem Lotteriespiel gleicht. „Wir sind gespannt, was uns erwartet und haben uns im Training auf das Eisenspiel konzentriert.“ Jetzt gilt es, dass kurze Spiel, auf das es in Hannover ankommen wird, erfolgreich am Sonntag auf den Platz zu bekommen. Ein Vorteil ist, dass mit Chris Kobarg die vom Handicap stärkste Altenhoferin wieder dabei ist. Dafür fehlt Youngster Victoria Hoffmeister, die sich auf einem Schulaustausch befindet.