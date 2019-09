Golf : AK16-Mädchen des GC Altenhof sind Mannschaftsmeister

Die Golfer des GC Altenhof trumpfen in Kiel beim GC Kitzeberg groß auf. Bei den Mannschaftsmeisterschaften des GVSH landen alle fünf Teams unter den Top-Drei.

von Stefan Gerken

30. September 2019, 17:58 Uhr

Im GC Kitzeberg fand der Saisonabschluss der diesjährigen Golfsaison für die Jugendlichen statt. Es standen die Mannschaftsmeisterschaften des Golfverbands Schleswig-Holstein (GVSH) in den Altersklassen 14, 16 und 18 an. Bestes männliches Team waren die AK18-Jungen des GC am Sachsenwald. Doch auch der GC Altenhof durfte jubeln: Die AK16-Mädchen des Clubs gewannen in ihrer Altersklasse und lieferten zudem das beste Gesamtergebnis ab, sodass sich Julia Bäumken, Victoria Hoffmeister, Mia Lena Hoffmann und Katharina Schwarz ebenfalls schleswig-holsteinischer Mannschaftsmeister nennen dürfen.

Aber nicht nur die weibliche AK16 des GCA trumpfte auf. Auch die AK14-Jungen setzten sich in der Besetzung Flemming Hansen, Philipp Sieveking, Alexander Hoffmeister, Carlos Delfs und Oke Sonnberg in ihrer Altersklasse durch. Den Silberrang gab es für die Mädchen in der AK14 – die weiblichen und männlichen AK18-Talente landeten jeweils auf Rang drei. „Wir freuen uns über die super Ergebnisse aller fünf Jugendmannschaften. Dass alle unter den Top-Drei landen, ist einfach klasse. Besonders stolz sind wir natürlich auf den Landesmeistertitel der Mädchen“, sagte GCA-Jugendwartin Angelika Ackerhans glücklich.