FUSSBALL-Verbandsliga : Ärgerliche Niederlage kurz vor Schluss

In der Fußball-Verbandsliga Ost unterlag der MTV Dänischenhagen nach drei Siegen in Folge dem TSV Plön.

von wti

21. Oktober 2018, 12:03 Uhr

Dänischenhagen | Jede Serie hat auch mal ein Ende, und zum Leidwesen der MTV-Fußballer hat der TSV Plön seiner siebenfachen Sieglosigkeit ausgerechnet beim Gastspiel in Dänischenhagen ein Ende gesetzt.

„Es waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten“, sagt MTV-Trainer Frank Knocke über das Gesehene aus dem Verbandsliga-Heimspiel. Seine Mannschaft agierte in den ersten 45 Minuten durchaus ansehnlich und ging durch Lars Mischaks Treffer nach Flanke von Tony Buck verdient in Führung (24.), „die wir sogar noch auf zwei oder drei Tore bis zur Pause hätten ausbauen können“, klagt Kocke.

Nach Wiederbeginn war die Souveränität, die seine Schützlinge im bisherigen Saisonverlauf so stark gemacht hat, wie abgerissen. Einzig die Tatsache, dass sie nun gegen die Sonne spielen mussten, war auch dem Trainer als Erklärung nicht genug. So kamen die Gäste immer mehr auf und belohnten sich mit einer späten Wende, die Mats Böckmann per direkt verwandeltem Freistoß und Philipp Grandt mit einem Kopfballtreffer herbeiführten (84., 90.). „Wir haben viel zu viele Standards um den eigenen Strafraum herum zugelassen, obwohl wir um die Plöner Stärke in diesen Situationen Bescheid wussten“, hadert Knocke mit dem Spielverlauf und empfindet den späten, doppelten Platzverweis gegen Torben Wetzel und Tim Joneleit ebenso wie die Plöner Seite als völlig überzogen.

MTV Dänischenhagen:Holtz – Lamprecht, Brües, Lapatzki, Junghans – Buck, Bolz, Werner, Mischak – Wendt (75. Wetzel), Schomburg.

TSV Plön: Menze (35. Grandt) – Joneleit, S. Balk, Sartory, Neumann, Bresa, Bahnsen, Boeck (63. Schöning), N. Falk, Böckmann, Fischer.

SR: Christiansen (Flensburg).

Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Mischak (24.), 1:1 Böckmann (84.), 1:2 Grandt (90.).

Rote Karten: Wetzel, Joneleit (90.+2, beide Tätlichkeit, MTV/TSV).