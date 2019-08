8. Schwansen-Man zwischen Kosel und Missunde : Abzweigung und Sieg verpasst

Die Sieger Thorsten Schreiber und Nick Hansen profitieren vom Missgeschick des Führungsduos Winkler/Köhn.

20. August 2019

Der Schwansen-Man bleibt auch im achten Jahr der regionale Ausdauerwettkampf, der die sportliche Herausforderung und das Zusammengehörigkeitsgefühl der einheimischen Triathlonszene mit so viel Herzblut zusammenbringt wie kein anderer. Der achte Swim-and-Run-Wettkampf zwischen Kosel und Missunde war bei aller sportlichen Anstrengung auch wieder ein großer Spaß für die über 40 Aktiven. Eine 18 km lange Strecke galt es im ständigen Wechsel laufend und schwimmend zu bewältigen, wobei in Zweier- und Dreierteams gestartet wurde, die während des gesamten Wettkampfs stets zusammenbleiben mussten.

Nach einem hochklassigen Rennen durften überraschend die Lokalmatadore des Duos „BSV-EMTV-Allianz“ jubeln. Nick Hansen und Torsten Schreiber stiegen nach einem kuriosen Rennverlauf überraschend als führendes Duo aus dem Bültsee und liefen kurz danach in neuer Streckenrekordzeit von 1:50:12 Stunden über die Ziellinie. Lange hatte es nach einem Sieg des favorisierten Kieler Duos mit Benjamin Winkler und Silas Köhn ausgesehen, die beim ersten Schwimmen gleich die Führung übernahmen und fortan immer einen Vorsprung von ein bis zwei Minuten hatten. Auch nachdem Hansen/Schreiber auf der längsten Schwimmstrecke in der Schlei zu Winkler/Köhn vorübergehend aufgeschlossen hatten, konnten sich die Kieler anschließend wieder etwas absetzen. Auf der letzten langen Laufetappe unterlief den Assen aus der Landeshauptstadt jedoch das rennentscheidende Missgeschick. Im Eifer des Gefechts rannten die beiden Athleten an der Abzweigung zum Bültsee vorbei und liefen mindestens einen Kilometer zu weit, ehe sie den Fehler bemerkten.

„Nick hat mich während des gesamten Rennens gepusht und mich beim Laufen teilweise auch ein bisschen geschoben und immer gesagt, dass noch alles möglich sei. Da die anderen zwei Minuten Vorsprung hatten, musste ich da aber schmunzeln. Als wir dann aber in den Bültsee sprangen, war kein Team vor uns zu sehen. Da war klar, dass die sich verlaufen haben müssen. Manchmal hat man halt auch Glück“, schilderte Torsten Schreiber den Rennverlauf aus Sicht der Verfolger, die unverhofft zu Champions wurden. Während der Riesebyer Hansen ein erfolgreiches Debüt feierte, freute sich der Fleckebyer Schreiber, dass er nach seinen bisherigen Erfolgen in verschiedenen Teamkonstellationen nun bereits zum siebten Mal zum Sieger-Duo gehörte.

Da die Strecke mit Pfeilen korrekt ausgeschildert war und alle Teilnehmer auch Streckenkarten mit sich trugen, nahmen die Pechvögel Winkler/Köhn den Orientierungsfehler auch ohne Lamentieren auf ihre eigenen Kappen. „Da waren wir wohl voll im Tunnelblick. Naja, jetzt wissen wir es und haben einen Grund, nächstes Jahr wieder zu kommen“, erklärten die Kieler gut gelaunt, obwohl sie der Umweg sogar bis auf den vierten Platz (1:58:51 Std.) zurückwarf. Markus Groth (TV Dänischer Wohld) und René Kirschke (EMTV) kamen nach 1:57:10 Stunden als Dritte ins Ziel.

Das schnellste weibliche Duo bildeten die beiden jüngsten Starterinnen. Die Schwestern Janne und Finja Brückner vom EMTV bewiesen als Teenager beeindruckende Ausdauer und ließen in 2:39:35 Stunden ihre Vereinskameradinnen Alexa Lang und Anja Andresen-Christ (2:41:12) knapp hinter sich. Die Mixed-Wertung gewann das Neumünsteraner Trio mit Kerstin Schmidt, Ronald Reich und Tim Hamann in 2:18:12 Stunden.