Fussball-Kreisklasse A : Abstiegskracher beim ESV III

Vorletzter empfängt Sonnabend den nur um zwei Punkte besseren Tabellenelften aus Brekendorf.

von shz.de

19. April 2019, 11:42 Uhr

Am Osterwochenende steht vielen Teams aus der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord, wie in den letzten Jahren auch, ein Doppelspieltag ins Haus. So erwartet der Eckernförder SV III heute um 13 Uhr den Brekendorfer TSV zum Abstiegskracher, und am Montag reist die Elf von Jan Retzlaff zum TSV Melsdorf. „Drei Punkte aus diesen beiden Spielen sind Pflicht“, lautet die Minimalvorgabe des ESV-Coaches. „Da können wir uns dann wohl auf einen ganz heißen Tanz einstellen“, glaubt Brekendorfs Trainer Heiko Jeß, der mit seiner Mannschaft unbedingt verhindern will, dass der ESV in der Tabelle wieder vorbeizieht.

Der TSV Waabs könnte heute mit einem Sieg gegen den punktgleichen SSV Bredenbek und übermorgen beim TSV Kronshagen II seine Ambitionen auf Platz drei, nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen, untermauern. Gespannt sein darf man um 16 Uhr auf das Duell der SG Eckernförde/Fleckeby gegen den TSV Altenholz III. Der Liga-Primus, der mit einem Erfolg einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen könnte, trifft auf die Mannschaft der Stunde, denn die TSVA-Elf von Orhan Yarar hat im Jahr 2019 alle bisherigen fünf Partien siegreich gestaltet.

Der Barkelsbyer SV geht heute gegen das Schlusslicht TSV Kronshagen II als klarer Favorit ins Rennen. „Bloß nicht unterschätzen“, warnt Trainer Kay Petke eindringlich. Der BSV ist an diesem Wochenende ebenso nur ein Mal gefordert, wie der GSC II, der am Montag in Suchsdorf zu Gast sein wird.