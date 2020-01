JUgendfussball-hallenturnier : 46 Teams beim Jugendturnier des Osterbyer SV

Osterbyer SV lädt zum Hallenturnier. 46 Mannschaften von der G- bis zur A-Jugend kämpfen am Sonntag in Eckernförde um die Plätze.

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 18:36 Uhr

Tradition verpflichtet. Bereits zum 26. Mal lädt der Osterbyer SV zu seinem Hallenfußball-Jugendturnier unter das wohlig warme Hallendach. Am kommenden Sonntag, ab 9 Uhr, geht es in den drei Hallen des Eckernförder Schulzentrums rund. Insgesamt 46 Jugendmannschaften, darunter zehn Teams vom Veranstalter Osterbyer SV, nehmen an der Großveranstaltung teil. „Wir sorgen natürlich für das leibliche Wohl und haben auch eine Tombola für die Nachwuchskicker bereitgestellt“, freut sich Organisator Andreas Kern vom OSV auf spannende und faire Spiele von der G- bis zur A-Jugend.