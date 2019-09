Fussball-Kreisklasse A Mitte-Nord : 4:0 – Barkelsbyer SV rehabilitiert sich eindrucksvoll

Der BSV zieht durch den klaren Auswärtssieg in der Tabelle an Altenholz II vorbei. Der GSC II bleibt verlustpunktfrei weiter Erster.

In der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord hat der TSV Waabs seine Aufstiegsambitionen mit einem Heimsieg über PTSK/Holstein II untermauert. Auch der Barkelsbyer SV ist nach dem klaren Auswärtssieg bei Altenholz III oben dabei. Angeführt wird die Tabelle aber weiter vom bisher sehr souveränen Spitzenreiter Gettorfer SC II.

TSV Waabs – SG PTSK/Holstein II 4:2 (1:1)

Den Waabsern gelang durch diesen Erfolg für einen Tag der Sprung an die Tabellenspitze. „Mehr als ein Arbeitssieg, aufgrund der vielen vergebenen klaren Gelegenheiten, sprang dabei nicht heraus“, resümierte TSV-Co-Trainer Toni Fahn. Schon Mitte der ersten Halbzeit hätten die Gastgeber nach zwei Doppelchancen (10., 17.) die Weichen für den nächsten Dreier stellen können. Das 1:0 von Constantin zu Schleswig-Holstein (20.) war daher längst überfällig. Die Gäste glänzten durch Effektivität und drehten das Spiel bis zur 50. Minute zum 2:1. Eine Einzelaktion von Jendrik Christensen, ein direkt verwandelter Freistoß von Benjamin Ciosanski und ein Abstauber von Andre Hoffmann sorgten für das unterm Strich verdiente 4:2.

Tore: 1:0 zu Schleswig-Holstein (22.), 1:1 Koch (27.), 1:2 Peters (50.), 2:2 Christensen (62.), 3:2 Ciosanski (78.), 4:2 Hoffmann (90.+2).

Bes. Vork.: Ciosanski (TSVW) verschießt Foulelfmeter (17.).

TSV Altenholz III – Barkelsbyer SV 0:4 (0:2)

Der Barkelsbyer SV rehabilitierte sich in eindrucksvoller Weise für die 2:3-Niederlage gegen die SG Felde/Stampe II. „Der Gegner war uns heute in allen Belangen überlegen und immer einen Tick schneller am Ball“, erkannte TSV-Coach Orhan Yarar. Seine Mannschaft lief von Anfang an der Musik hinterher. Kein Wunder also, dass sie nach einem Doppelschlag von Tjark Carstensen und Bo Hinrichsen früh mit 0:2 zurücklag. „Bezeichnend für unser Spiel war, dass wir selbst mit einer Überzahlsituation ab der 72. Minute überhaupt nichts anfangen konnten“, erklärte Yarar. Tim Tepass und Carstensen besiegelten mit ihren Treffern endgültig die erste Saisonniederlage der Altenholzer.

Tore: 0:1 Carstensen (12.), 0:2 Hinrichsen (13.), 0:3 Tepass (63.), 0:4 Carstensen (78.).

Gelb-Rote Karte: T. Huth (72., Foul/Unsportlichkeit, BSV).

Gettorfer SC II – TSV Borgstedt 3:0 (0:0)

Die zweite Mannschaft des Gettorfer SC wahrte seine weiße Weste. Nach dem 3:0-Erfolg thront man nach fünf Spielen und fünf Siegen weiter an der Tabellenspitze. Uneingeschränkt zufrieden war Trainer Rene Janetzky nach der Begegnung allerdings nicht: „In der Vorwärtsbewegung haben wir noch einige Defizite, so dass wir nur mit einem mageren 0:0 in die Pause gehen konnten“. In der zweiten Halbzeit agierte sein Team etwas zielstrebiger. Melvin Madsen war der Führung ganz nahe (49., 60.), ehe Cedric Madsen seinem Bruder mit einem Gewaltschuss zum 1:0 vormachte, wie es gehen könnte. Melvin wollte sich daraufhin wohl nichts nachsagen lassen und beseitigte mit dem 2:0 letzte Zweifel am Sieg.

Tore: 1:0 C. Madsen (64.), 2:0 M. Madsen (66.), 3:0 Schaer (72., ET).

TSV Kronshagen II – SG Schwansen 3:3 (2:0)

Die SG Schwansen musste sich mit einem Unentschieden zufrieden geben, weil man sich in der Schlussminute einen Foulelfmeter einfing, der vermeidbar gewesen wäre: „Wir haben Ballbesitz und müssen das Ding nur sauber nach vorne klären. Stattdessen vertändeln wir das Spielgerät und zwingen Tim Theimann im Strafraum in einen Zweikampf“, ärgerte sich SG-Coach Alexander Luft über den Ausgleich in der Nachspielzeit. Zudem leisteten sich seine Jungs in der ersten Halbzeit kollektive Tiefschlafphasen, so dass man sogar einem 0:2-Rückstand hinterherlief. Mit großer Moral schaffte die SG im zweiten Durchgang eine 3:2-Führung, ehe die verhängnisvolle Schlussminute folgte.

Tore: 1:0 Mustafa (18., ET) , 2:0 Woelk (44.), 2:1 Boock (49.), 2:2 Ressler (55.), 2:3 Gülzner (84.), 3:3 Nölker (90.+1, FE).