3. Handball-Liga Nord-Ost : 30:24 – „Wölfe“ mit toller Mannschaftsleistung in Oranienburg

Der TSV Altenholz schiebt sich mit dem zweiten Sieg in Folge in der Tabelle weiter nach oben.

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 16:36 Uhr

Die Handballer des TSV Altenholz konnten die nächsten Punkte in der laufenden Drittliga-Saison einsammeln. Beim Oranienburger HC gewannen die „Wölfe“ mit 30:24 (16:10) und bleiben damit auf Erfolgskurs.

Knapp 640 Zuschauer in der MBS-Arena in Oranienburg sahen früh den ersten Lauf der „Wölfe“: Der knappe Rückstand (2:4, 6.) konnte binnen weniger Minuten in eine komfortable Führung umgewandelt werden (9:4, 13.). „Der gute Start war wichtig für uns, bei dieser Serie konnten wir den OHC mehrmals überlaufen. Das war auch gut für den Kopf und die Sicherheit im Angriff, die letzte Woche noch etwas gefehlt hat“, sagte „Wölfe“-Trainer André Lohrbach. Dass die Führung gegen Ende der ersten Halbzeit noch einmal kleiner wurde (12:10, 25.), passte den Randkielern gar nicht – ein Vier-Tore-Lauf vor der Halbzeit brachte den OHC wieder auf Distanz.

Die Schwankungen in Sachen Führung wurden in der zweiten Halbzeit dann etwas kleiner. Jeder Versuch der Oranienburger, wieder heranzukommen, wurde von Altenholz im Keim erstickt. Dabei war die stabile Abwehr vor dem abermals starken Schlussmann Thore Jöhnck und das schnelle Umschaltspiel mit Gegenstößen und schneller Mitte immer wieder der Schlüssel zum Erfolg. „In den entscheidenden Phasen sind wir ruhig geblieben und waren immer konzentriert. Unnötige Fehler gab es kaum, obwohl oder gerade weil wir diese Probleme aus dem letzten Spiel nicht weiter aufgearbeitet haben. Das wussten alle selbst und waren diesmal voll bei der Sache“, lobte Lohrbach seine Mannschaft, die ohne Allrounder Malte Abelmann-Brockmann auskommen musste, den noch Probleme am Fuß plagten. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Alle haben gespielt und ihren Teil zu diesem Sieg beigetragen.“



TSV Altenholz: Johansen, Jöhnck – Fängler (4), Seebeck (1), Ehrig (4), Dibbert, Nielsen (2), Mau, Noack (5), Bergemann (1), Klotz, Voigt (8/3), Nicolaisen (2), Holletzek (1), Höricke (2).