Jugendfussball-Landesliga Schleswig : 17 Tore in zwei Partien: Eckernförder SV und TSV Neudorf-Bornstein treffsicher

An diesem Spieltag gab es zwei Kantersiege für Eckernförder und Neudorf-Bornsteiner Talente.

10. September 2019, 17:27 Uhr

Der Eckernförder SV und der TSV Neudorf-Bornstein zeigten sich in der Fußball-Landesliga Schleswig der C-Junioren torhungrig und erzielten zusammen 17 Treffer.

SG Lagedeich/Hattstedt – TSV Neudorf-Bornstein 3:10 (2:3)

Der TSV Neudorf-Bornstein legte einen Blitzstart hin und ging bereits nach einer Minute in Führung. Doch die SG egalisierte die Führung und konnte auch den zweiten TSV-Treffer direkt ausgleichen. „Wir machen uns das Leben wieder selber schwer“, fasste Thomas Gude die erste Halbzeit nüchtern zusammen. In der Pause bewies Kapitän Felix Arp Führungsqualitäten und schwor seine Mannschaft auf die zweite Halbzeit ein. „Da muss ich Felix auch mal hervorheben, das war klasse“, lobte Gude seinen Schützling. Es war dann auch Arp selber, der mit seiner Leistung voranschritt und insgesamt vier Tore beisteuerte. Neudorf-Bornstein ließ der SG Lagedeich-Hattstedt keine Chance mehr und schraubte das Ergebnis noch auf ein stattliches 10:3 in die Höhe.

Tore: 0:1 Hanisch (1.), 1:1 Schulte (12.), 1:2 Arp (30.), 2:2 Möllgaard (33.), 2:3, 2:4 Hanisch (34., 36.), 2:5 Richter (40.), 2:6, 2:7 Arp (44., 51.), 2:8 Richter (63.), 2:9 Sonnberg (66.), 2:10 Arp (68.), 3:10 Schulte (69.).



Eckernförder SV – SG Haithabu 7:0 (2:0)

Der Eckernförder SV feierte den dritten Sieg in Folge. In den ersten 20 Minuten hatte der ESV aber Probleme ins Spiel zu kommen. „Haithabu stand sehr tief“, berichtete ESV-Trainer Sven Zeller. Doch durch das Tor von Furham Armini (23.) platzte der Knoten. Der Gastgeber aus dem Ostseebad stand hinten sicher und ließ nur eine Chance zu. Nach der Pause spielte die Heim-Mannschaft den Gegner auseinander. „Die zweite Hälfte war sehr schön anzusehen“, lobte ein zufriedener Zeller seine torhungrigen Schützlinge. Furham Armini und Adel Daquri trugen sich jeweils drei mal in die Torschützenliste ein.

Tore: 1:0 F. Armini (34.), 2:0 Daquri (33.), 3:0 S. Armini (39.), 4:0, 5:0 Daquri (40., 55.), 6:0, 7:0 F. Armini (63., 68.)