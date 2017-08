Beachbasketball : 150 Beachbasketballer in Eckernförde erwartet

vergrößern 1 von 2 Foto: Pil 1 von 2

Eckernförde | Am Wochenende kommen die Freunde des roten Leders wieder aus allen Teilen der Bundesrepublik angereist, um am Eckernförder Strand Beachbasketball zu spielen. Vorwiegend in Mixed-Teams gehen sie auf Strandkorbjagd. In dieser Kategorie muss immer mindestens eine Frau je Team auf dem Feld stehen. Es gibt aber auch reine Frauen- und Männermannschaften. Beachbasketball bedeutet nicht nur Sport für die Athleten, sondern auch das Wiedersehen von einstigen Vereinskameraden, die sich aus den Augen verloren haben. Dies gibt es bereits seit 21 Jahren in Eckernförde.

In Teams zu drei Spielern (mit zwei Auswechselspielern) versuchen die Sportler in zehn Minuten (2x 5 Min.) möglichst viele Körbe zu werfen. Der tiefe Sand, die blendende Sonne und die Gegner stehen diesem dabei im Wege. Schaffen beide Mannschaften es nicht, am Ende der Spielzeit vorne zu liegen, entscheiden Freiwürfe über Sieg und Niederlage.

Beim Beachbasketball ist vor allem Kondition gefragt, da die Spieler ständig in Bewegung sind und der sandige Untergrund schwer zu spielen ist – insbesondere dann, wenn man Dribbeln will. Hier wird schnell klar, dass dies von wenig Erfolg gekrönt ist, so dass Passen und Fangen im Vordergrund stehen. Zum einen zeigt dies, dass nahezu jeder Sportler sich am Beachbasketball ausprobieren kann, zum anderen, dass Teamgeist im Vordergrund steht.

Wer nicht nur zuschauen möchte, der kann sich online unter www.beachbasketball.de weitere Informationen einholen und auch für das Turnier als Team anmelden. Einzelspieler können sich am Sonnabend ab 9.30 Uhr bei der Turnierleitung einfinden. Dort wird versucht, sie in bestehende Teams zu integrieren.

Wenn es das Wetter und damit verbunden der Spielplan erlaubt, können Zuschauer darüber hinaus bei Freiwurfwettbewerben ihr Glück probieren oder ihr Können unter Beweis stellen. Den Siegern winken kleine Sachpreise, die Teilnahme ist kostenlos. Das Turnier findet am Haupstrand in Höhe Ruderclub/Galerie Nemo statt. An beiden Tagen geht es um 10 Uhr los. Morgen finden die Vorrundenspiele bis voraussichtlich 18 Uhr statt, Sonntag die Platzierungs- und Finalspiele. Letztere starten gegen 14 Uhr, die Siegerehrung ist für 15 Uhr vorgesehen. Die Beachbasketball-Tour endet in Deutschland am 12./13. August mit dem Turnier auf Fehmarn.



von Torsten Peters

erstellt am 04.Aug.2017 | 06:00 Uhr