Karate : 13 Podestplätze bei 14 Starts

vergrößern 1 von 2 Foto: Sven Kietzke 1 von 2

von Redaktion Eckernförde

erstellt am 04.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Eckernförde | Zum 2. Mal in Folge richtete der Eckernförder Karate-Verein Fuji Yama den International German Wado-Cup in Eckernförde aus. Hierbei handelt es sich um die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der Karate-Stilrichtung Wado Ryu für alle Altersklassen von U9 bis zu den Masterklassen Ü50.

Die Begrüßung in der Halle 3 des Eckernförder Schulzentrums, nahm Fuji Yamas Karsten Schumacher vor: „Wir konnten dieses Jahr die erfreulichen Meldezahlen des Vorjahres nicht erreichen, freuen uns aber auf 150 Sportler aus Deutschland, Frankreich und England mit insgesamt knapp 200 Starts in Kata und Kumite.“

Nach der Begrüßung wurden die Wettkämpfe auf drei Kampfflächen durchgeführt. Zunächst wurden die Kata-Begegnungen aller Altersklassen gestartet. Hier geht es darum, im Kampf gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner die einzelnen Abwehr- und Angriffstechniken in der Abfolge und Ausführung genau einzuhalten und sauber zu zeigen. Hier konnten die Eckernförder Karateka überzeugen. Mit sehr guten Leistungen erkämpften sich in den Einzelwettbewerben Bennet Yao (U11), Celina Ullrich, Henry Nowottka und Peer von Houwaldt (U14), Jonna Behrendt und Birk von Houwald (U16) sowie Anna Tode (U18) jeweils einen 3. Platz – und dies bei starker Konkurrenz, da auch viele Mitglieder des Wado-Team Deutschland antraten.

Die Fuji-Yama-Sportlerin Alexandra Grothusen (Ü40) konnte in ihren Vorrunden überzeugen, verlor dann aber ihre Finalbegegnung gegen eine starke Sportlerin aus Hamburg. Dadurch sicherte sie sich den 2. Platz.

Noch besser lief es für Emily Dobratz (U14) und Christian Leonhardt (U16), die auch in ihren Finalkämpfen die Kampfrichter überzeugen konnten und daher ganz oben auf dem Siegertreppchen Platz nehmen durften.

Auch Sophie Schumacher überzeugte in ihrer Altersklasse U18, gewann alle Begegnungen und erkämpfte sich den Siegerpokal. In Vorbereitung auf den bevorstehenden Wado-Europa-Cup, der dieses Jahr in Paris stattfindet und bei dem Schumacher für das Deutsche Team kämpfen wird, trat Schumacher auch in der Leistungsklasse +18 an. Auch hier ließ sie ihrer Konkurrenz keine Chance und erkämpfte sich ebenfalls den ersten Platz vor den Augen des Kata-Teamtrainers Wado Ryu im Deutschen Karateverband, Kay Schröder, der sich ebenfalls zufrieden zeigte.

Es folgten die Kumite-Wettbewerbe – der freie Kampf der Karateka gegeneinander. Hier startete nur Christian Leonhardt für die Eckernförder und erkämpfte sich einen 3. Platz.

„Wir haben wieder gezeigt, dass der Fuji Yama Eckernförde auch ein großes, internationales Turnier perfekt organisieren und durchführen kann“, sagt Schumacher, der allen Helfern dankte. Sportwart Andreas Frahm und Jugendwart Bennet Schumacher sind ebenfalls hoch zufrieden: „Ein toller Erfolg für unseren Verein und den Karatesport in Eckernförde. Wir haben mit 14 Starts immerhin 13 Podestplätze erkämpft.“