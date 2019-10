Fussball-Verbandsliga Ost : 1. FC Schinkel will gegen Schönkirchen den ersten Sieg seit zwei Monaten

Das Team von Trainer Volkmar Meyer lechzt im Heimspiel gegen Schönkirchen nach einem Erfolgserlebnis im Abstiegskampf.

25. Oktober 2019, 12:31 Uhr

Nachdem die Fußballer des 1. FC Schinkel (11 Spiele, 14. Tabellenplatz, 9 Punkte, 12:29 Tore) vor Wochenfrist mit großem Kampf einen Verbandsliga-Zähler gegen den VfR Laboe errangen (0:0), wollen sie nun im Duell mit der ebenfalls ziemlich schleppend in die Saison gestarteten TSG Concordia Schönkirchen (12/10./13/18:35) endlich mal wieder einen Sieg einfahren und damit zum Ostufer-Klub aufschließen.

Dabei geht es am Sonnabend ab 14 Uhr vor heimischem Publikum nicht nur darum, Zählbares zu erringen, sondern auch um einen teammoralischen Aspekt – denn die Mannschaft von Trainer Volkmar Meyer wartet nunmehr über zwei Monate lang auf das so wichtige Gefühl eines Sieges. Die Tatsache, dass drei der letzten sechs Partien – gegen teils namhafte Konkurrenten – immerhin nicht verloren gingen, kann das nicht kaschieren und auf lange Sicht nicht ersetzen. „Wer nicht genügend Tore schießt, kann halt nicht gewinnen“, füttert Meyer das Phrasenschwein, merkt aber auch an, dass der gegen Laboe errungene Punkt aufgrund einer Gelb-Roten Karte zu Beginn der zweiten Hälfte durchaus dem Selbstvertrauen seiner Farben auf die Sprünge half. „Es gilt daran anzuknüpfen, kompakt zu stehen und nun den nächsten Schritt zu vollziehen“, sagt Meyer und erwartet unter TSG-Interimscoach Jan Sell einen spielstarken Gegner, dem es allerdings ähnlich wie Schinkel schwer fällt, Konstanz in seine Vorträge zu kriegen.