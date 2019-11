Fussball-Verbandsliga Ost : 1. FC Schinkel will Ergebniskrise beenden

Der 1. FC Schinkel will den TSV Plön im Schiffsthalstadion unter Flutlicht überraschen und in die Erfolgsspur zurückfinden.

Avatar_shz von shz.de

14. November 2019, 18:57 Uhr

Die Verbandsliga-Fußballer des 1. FC Schinkel werden am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr im Plöner Schiffsthalstadion den nächsten Versuch unternehmen, unter ihre nun schon über drei Monate andauernde Ergebnismisere einen Schlussstrich zu ziehen.

„Ähnlich wie zuletzt gegen die Preetzer, gegen die wir unglücklich verloren haben, sind die Plöner, die erst zweimal als Verlierer den Platz verließen, kompakt, spielstark und kämpferisch“, weiß auch Meyer, dass das Flutlichtspiel eine echte Herausforderung ist, bei der sein Team lediglich auf die gesundheitlich angeschlagenen Max Koch und Ferit Karakayali sowie auf den gelbgesperrten Arthur Airapetjan verzichten muss. „Wir müssen zusehen, dass wir unsere defensive Stabilität beibehalten und darüber hinaus mehr Tore schießen – doch täglich grüßt das Murmeltier“, erinnert der Coach an einen cineastischen Klassiker, denn ähnlich wie der von Bill Murray gespielte Protagonist des Kino-Hits aus dem Jahr 1993 fühlt sich auch Meyer von Spiel zu Spiel wie in einer Dauerschleife gefangen, in der ihm und seinen Schützlingen sportliches Unglück trotz teils ansehnlicher Leistungen widerfährt. „Ich kann die nötigen Tore aber eben nicht herbeizaubern. Dabei habe ich schon über sämtliche Positionsrochaden nachgedacht. Sogar darüber, den Torhüter in den Angriff zu stellen“, schmunzelt der Übungsleiter und betont, dass intern trotz der sportlichen Talfahrt noch immer Ruhe herrscht. Man darf gespannt sein, ob sich diese Ruhe vielleicht schon heute Abend auszahlt – immerhin schafft es auch Phil Connors, der Zeitschleife nach schier unzähligen Versuchen zu entfliehen und sein Glück zu finden.