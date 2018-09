Fussball-Landesliga : 1:4 trotz großer Gegenwehr

Der TSV Altenholz liefert sich mit Tabellenführer Husumer SV bis zum 1:2 einen offenen Schlagabtausch, verliert am Ende aber noch deutlich.

von hlu

16. September 2018, 11:04 Uhr

Altenholz | Trotz großer Gegenwehr musste sich der TSV Altenholz im Heimspiel dem Landesliga-Tabellenführer Husumer SV am Ende doch klar mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. Die Gastgeber hatten dem Favoriten bis zum 1:2 (51.) einen offenen Schlagabtausch geliefert. Das 1:2 aber, das wie schon das 0:1 nach einem individuellen Fehler fiel, war zu viel für die Hausherren, die nur fünf Minuten nach dem 1:2 das 1:3 kassierten und in der Folge dem Spiel keine Wende mehr geben konnten.

Husums Kevin Knitel setzte den Gastgebern von Anfang an zu und markierte auch das frühe 0:1 (6.). Die Heimelf glich jedoch kurz darauf durch Niko Domnick aus (13.). Nach der Pause geriet der TSV durch den überragenden Knitel mit 1:3 in Rückstand. „Danach hat Husum in den Verwaltungsmodus umgeschaltet“, sagt TSV-Coach Kristian Hamm. Bosse Wullenweber legte auch noch das 4:1 nach.

TSV Altenholz: Detlefsen – Hunze, Hansen, Bodendorf – Schäfer, Jensen, Ceynowa, Patzel – Joswig (53. Webessie), Domnick (62. Langnau), Netzel (89. Barho).

Husumer SV: Bielinski – Matthiesen, Wullenweber, Nagel, D. Hornburg, Wetzel, Steen, H. Lorenzen (77. Yassine), Sander (82. Krüger), Knitel (73. Godt), Fleige.

SR: Rieve (TSV Wiemersdorf).

Zuschauer: 70.

Tore: 0:1 Knitel (6.), 1:1 Domnick (13.), 1:2 Knitel (51.), 1:3 Knitel (56.) 1:4 Wullenweber (70.).